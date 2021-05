Újra nézők előtt játszhat a DAC

A dunaszerdahelyiek az idei szezonban immár negyedszer mérkőznek meg a zsolnaiakkal, az eddigi három találkozón a sárga-kékek nem tudtak győzni. A két csapat utoljára kevesebb mint egy hónappal ezelőtt csapott össze, akkor Zsolnán 3:3-s döntetlent ért el a DAC. Az alapszakasz egymás elleni mérkőzésein az MŠK 4:1-re győzött hazai pályán, míg a MOL Arénában 1:1-es döntetlen született.



Eric Ramírez, a DAC venezuelai támadója a 3:3-s döntetlen alkalmával kétszer is betalált, szombaton azonban nem állhat Németh Antal vezetőedző rendelkezésére, mivel a múlt heti, aranyosmaróti bajnokin begyűjtötte szezonbeli ötödik sárga lapját, így egymérkőzéses eltiltását tölti. A Fortuna Liga góllövőlistáját vezető Ramírezt Taiwo vagy Nicolaescu próbálhatja meg pótolni.



A DAC a legutóbbi fordulóban 1:0-ra győzni tudott az aranyosmarótiak otthonában. Németh Antal bemutatkozó mérkőzésén szintén Ramírez volt eredményes, míg a Kružliak– Beszkorovajnij összeállítású védelem egymás után a második mérkőzésen maradt kapott gól nélkül. „Amíg a csatárok a gólokat gyűjtik, a kapusok a nullázásokat. Keményen kell dolgozni az edzéseken, és akkor a nullázások jönni fognak – mondta Martin Jedlička, a DAC hálóőre a klubhonlapnak, akinek a szezon során eddig kilencszer maradt érintetlen a hálója. – Remélhetőleg a jubileumi tizediket már a Zsolna ellen sikerül elérnem. A MOL Arénában jó pályán játszhatunk, és a legközelebbi ellenfelünk hozzánk hasonlóan támadó felfogásban futballozik. Ha úgy fogunk küzdeni, ahogy múlt szombaton és hozzátesszük a minőséget is, biztosan sikerül otthon tartani a három pontot.”



A zsolnai csapat az utóbbi két fordulóban vereséget szenvedett, előbb Aranyosmaróton (0:1), majd a Slovan ellen hazai pályán (2:3). Szerdán a Slovnaft Cup elődöntőjének első mérkőzésén a részben tartalékos MŠK 4:2-re verte a kassaiakat.



A Közegészségügyi Hivatal friss rendelete alapján a lelátói kapacitás legfeljebb 25 százalékát foglalhatják el nézők, viszont ez kültéren maximum 2000, beltéren 1000 fő lehet. A szurkolóknak ráadásul rendkívül szigorú intézkedéseknek kell megfelelniük: csak a 36 óránál nem régebbi PCR vagy LAMP-teszttel rendelkező szurkolók mehetnek be a stadionokba, ezen felül még egy 12 óránál nem régebbi antigéntesztre is szükségük lesz. A rendelkezések széles körű elégedetlenséget váltottak ki a klubok körében. „ Azt el tudom fogadni, ha engedélyezik a helyben történő tesztelést a mérkőzés előtti órákban, de minden egyéb intézkedés logikátlan, és arra van kitalálva, hogy elriassza az embereket a meccslátogatástól. Keresem az értelmét annak, ami most történik, de nem találom” – idézi Világi Oszkár klubtulajdonost a DAC honlapja.



A forduló rangadóját, a Trnava– Slovan mérkőzést nézők nélkül rendezik. „Mindenki, aki tanulmányozza a paragrafusokat, rájön, hogy a feltételek, amik mellett a szurkolók visszatérhetnek a stadionba, igazságtalanok és a gyakorlatban jóformán megvalósíthatatlanok” – áll a nagyszombati klub közleményében. A DAC fogad nézőket, a mérkőzésen való részvétel feltételeit keretes írásunkban olvashatják.



A héten több név is felmerült a sajtóban a DAC vezetőedzői posztjára, többek között id. Vladimír Weiss, Thomas Doll, Pavel Hapal és Adrián Guľa is esélyes a munkára.



A mérkőzésen Smolák játékvezető fújja a sípot, az STV 2 élőben közvetíti a találkozót.

Két teszt kell a meccsre A szombati DAC–Žilina mérkőzésre ingyen mehetnek be azok a hazai szurkolók, aki egy pénteki vagy szombati PCR vagy LAMP-teszttel, és emellett egy szombati antigénteszttel is rendelkeznek. Ezen kívül kötelezően ki kell tölteniük a gol.dac1904.sk oldalon található jelentkezési űrlapot is. A szurkolók legutóbb még szeptemberben, a DAC–Trenčín (3:1) mérkőzésen lehettek ott a MOL Arénában, akkor ezer főt engedtek be.

