Gazdag programokkal vár a 4. Levandula Fesztivál

A nagyszínpad mellett több kísérőprogrammal is készülnek. Fényképezkedhetnek a levendulaföldön, lesz kézműves vásár és a Szigeti tanya is bemutatja Eko Farmját. Megismerhetjük a levendula otthoni termesztését, nevelését és megtekinthetjük a történeti kiállítást a nádszegi levendulaföldről. Kipróbálhatjuk a Mátraiwook logikai fajátékokat és lesz még állatsimogató, kézműveskedés, élménykocsikázás, illetve a kihelyezett fotófülkében is fényképezkedhetnek. Nem utolsó sorban a Zöld Levendula Feszt öko program is bemutatkozik. A rendezvényre a belépés díjtalan.