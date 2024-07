Aratásra kész a nádszegi levendula

Az ünnepi dekorációban, az ételekben és italokban mind megtalálhattuk a levendula formájának, színének, ízének és állagának valamely formáját, sőt, az érdeklődők még vásárolhattak is a hazai termésből készült termékekből. Délelőtt kézműves vásárral, állatsimogatóval és kézműves sarokkal is készültek, ahol a gyerekek és szüleik is elszórakozhattak. Kora délután a nagyszínpad is megtelt fellépőkkel, miközben a hűst adó napvitorlák alatt raklapokból összeállított pihenő szigeteken foglaltak helyet a vendégek. Az oltalom jól jött a napfénytől és később a csapadék ellen is, ugyanis a délutáni órákban eleredt az eső. A műsor ennek ellenére sem állt meg, addig Bernáth Tamás színművész, a fesztivál műsorvezetője zenés összeállításával szórakoztatta a közönséget, míg végül a kérlelhetetlennek tűnő zivatar is alább hagyott és folytatódhatott a program.