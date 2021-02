Régi fotókkal nosztalgiáznak a Bodrogközben

A közösségi médiában létrehozott Bodrogköz Anno oldal részleteiről és céljairól Cap György, az ötletgazdája mesélt részletesebben az Új Szónak.

Az internetet böngészve nemrégiben egy olyan csoportra bukkantunk, ahol a régmúltból visszaköszönő fotókat osztottak meg, olyanokat, melyekhez a csoport tagjai is személyesen kötődnek. A Bodrogköz Anno néven létrehozott, elsősorban a Facebookon működő közösségi csoport ötletgazdája és szerkesztője olyan érdekes fotókat oszt meg heti rendszerességgel az érdeklődőknek, melyek az oldal nevéből eredően a keleti országrész csücskében elterülő tájegység, vagyis a Bodrogköz teljesen eltűnt vagy részben megmaradt érdekességeit mutatja be gyönyörűbbnél gyönyörűbb, általában fekete-fehér fotókon. „Királyhelmecen születtem, de gyermekkorom túlnyomó részét Perbenyikben töltöttem. Oda jártam óvodába és az alapiskola első három osztályát is ott végeztem el. A negyedik osztálytól egészen az érettségiig a királyhelmeci alapiskola és gimnázium diákja voltam. A Mailáth családdal és a perbenyiki kastély történetével a budapesti egyetemi évem során kezdtem el komolyabban foglalkozni. 2008-ban jelent meg a családról és a kastélyról az első összefoglaló kötetem Élet a kastélyban címmel. A kötet készítése számomra igazán érdekes folyamat volt, hiszen a család leszármazottaival is megismerkedhettem, akik többször megfordultak Perbenyikbenˮ – nyilatkozta lapunknak a jelenleg Nagy-Britanniában tartózkodó Cap György.

Papírról a képernyőre

Mint kiderült, a kimondottan nagy sikernek örvendő Bodrogköz Anno csoport nem az első ilyen próbálkozása a férfinak. A kötet megjelenése után, 2019 januárjában Perbenyik Anno néven létrehozta az első csoportot, melyben csak a falut érintő történéseket, régi fotókat mutatja be. „Ezen az oldalon a család és a kastély történetét mutatom be. Nemsokára elérjük az 1000-es követői számot. Gyűjtéseim során nagyon sok, Perbenyikkel és a Bodrgoközzel kapcsolatos anyagra bukkantam, de igyekeztem felhalmozni a sajtóban megjelent régi újságcikkeket is. A perbenyiki közösségi csoport oldalára először a Mailáth család régi fotóit töltöttem fel, arra biztattam a falubelieket, hogy nyissák ki a féltve őrzött családi fotóalbumokat és fedezzük fel, tegyük ismertté a falu gazdag múltját és történetét. A kezdeményezés nagyon gyorsan népszerűvé vált a helyiek körében. Ádám Ilona segítségével több száz képet tudtunk bemutatni. Voltak olyanok is, akik csak azért regisztráltak be a Facebookra, hogy ezt az oldalt követhessék. Úgy tudom, hogy a követők zömét az alig 1000 lakosú Perbenyik jelenlegi vagy egykori lakosai, elszármazottai teszik ki. Nagy örömmel tölt el, hogy az emberek érdeklődnek egymás iránt, ráadásul az oldalunknak köszönhetően nemrég elveszettnek hitt családtagok találtak egymásra. Ha másért nem, már csak ezért érdemes volt elindítani a csoportotˮ – közölte lapunkkal Cap György.

Több ezer rajongó

A fiatalember elmesélése szerint a mozgalom során még az ő családjáról, konkrétan a nagyapjáról is olyan fiatalkori fotók kerültek elő egy másik családtól, amelyről sejtelmük sem volt. „Látva, hogy az emberek mennyire szeretik a nosztalgiát, a régi képeket, a történeteket, 2020 májusában elindítottam a Bodrogköz Anno oldalt. A kutatásaim során sok bodrogközi anyag került a fiókom mélyére, úgy éreztem, illő lenne ezeket másoknak is megmutatni. Azt hiszem, hogy az ilyen történetek bemutatására talán a közösségi média által kínált felület a legalkalmasabb. Minden nap egy másik községhez tartozó fényképet vagy újságcikket mutatok be, a rendszeres tartalomnak köszönhetően néhány hónap alatt több ezer követőnk lett. Persze nem csak az én kutatásaim eredménye kerül fel az oldalra, vannak személyek, akik fotókkal vagy egyéb információkkal látnak el. Sokan hozzászólnak a tartalmakhoz, hogy ki vagy mi látható az adott fotón, vagy pusztán csak megköszönik a feltöltést. Az oldal népszerűsége annak is köszönhető, hogy a vírushelyzet miatt nagyon sokan otthonról dolgoznak, de az oldalainknak köszönhetően – ahogy írják – mindig jót nosztalgiáznak, felidézik a régi emlékeket. Az oldal nem titkolt célja a Trianonban kettévágott Bodrogköz virtuális újraegyesítése, egymás megismerése, újbóli felfedezése, az egymásra találás és emlékeink megosztásaˮ – zárta Cap György.