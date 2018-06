Mozgósítási gyakorlat Nagyszombat megyében

Mozgósítási gyakorlat kezdődött tegnap Nagyszombat megyében. Felmérik, mennyire felkészültek az állami szervek és az önkormányzatok egy esetleges katonai mozgósításra.

Danka Capáková, a védelmi minisztérium szóvivője a TASR hírügynökségnek elmondta, a kuchyňai hadtest, a Nagyszombati, a Galántai és a Duanszerdahelyi Járási Hivatal is részt vesz a gyakorlatban. Szerdától péntekig tesztelik a januárban elfogadott mozgósítási koncepciót. A résztvevők a szimuláció során begyakorolják egyebek mellett a behívóparancsok kiadását és továbbítását, valamint további parancsok és utasítások teljesítését. A tervezett feladatokon kívül válsághelyzetekre is reagálniuk kell a megye és a járások biztonsági tanácsainak. A kuchyňai hadtest azt teszteli, mennyire felkészültek a katonák és az eszközök fogadására. Morvay György, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal vezetője lapunknak elmondta, a lakosok semmit nem érzékelnek a gyakorlatból, csak a hivatal alkalmazottai vesznek részt a szimulációban. Ezt Juhos Ferenc, a Galántai Járási Hivatal vezetője is megerősítette.

„Tegnap fél egykor hirdették ki a hadiállapotot, ezután összehívták a járási biztonsági tanács rendkívüli ülését, amelyen a rendőrség, a tűzoltóság és a katonaság beszámolt az eseményekről. A válságterv vázolása után kezdődött a mozgósítás, postára kellett adnunk a műszaki felszereléssel kapcsolatos kérvényeket és ma is folytatódik a gyakorlat” – nyilatkozta Juhos.

A hivatalvezető hozzátette, a gyakorlatnak köszönhetően felkészülhetnek egy esetleges éles bevetésre. (béva, TASR)