A hadkötelezettség elkerülését segítő hivatalnokokat lepleztek le két ukrán megyében

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Harkiv megyei ügyészi hivatal közlése szerint a kelet-ukrajnai régióban 13 egészségügyi tisztségviselőt vettek őrizetbe. Az illegális tevékenység szervezője a nyomozás eredménye szerint a katonai szolgálatra való alkalmasságot is vizsgáló harkivi orvosi és szociális központ vezetője volt, aki – 12 bűntársával együtt – pénzért hamis rokkantsági igazolást állított ki hadköteles korú férfiaknak.

Kétezer és ötezer dollár közötti összegért adtak ki hamis igazolást "ügyfeleiknek", hogy töröltethessék magukat a katonai nyilvántartásból és külföldre utazhassanak. Miattuk Ukrajna különböző régióiból több mint négyszáz hadköteles korú tudta törvénytelen úton elkerülni a mozgósítást.

A rendfenntartók a nyomozás keretében 89 házkutatást tartottak, ezek során iratokat, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, valamint több mint 500 ezer dollárt, csaknem 80 ezer eurót, több mint 1 millió hrivnyát és orosz rubelt foglaltak le.

Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) honlapján arról számolt be, hogy munkatársai jogellenes gazdagodás vádjával leleplezték a Hmelnickij megyei orvosi és szociális központ vezetőjét és fiát, akiknél a házkutatások során csaknem 6 millió amerikai dollárnak megfelelő készpénzt találtak különböző pénznemekben. A központ vezetőjének fia az ukrán nyugdíjalapnál tölt be vezetői tisztséget. A rendfenntartók büntetőeljárást indítottak ellenük, mert a gyanú szerint rokkanttá nyilvánítottak olyan egészséges férfiakat, akik így próbálták meg elkerülni a katonai szolgálatot. A központvezető irodájában 100 ezer dollárt és hamis orvosi dokumentumokat találtak a mozgósítást elkerülőknek kiállított fiktív diagnózisokkal, a házukban pedig több mint 5 millió dollárt, 300 ezer eurót és 5 millió hrivnyát, valamint drága ékszereket találtak. A központ vezetője a házkutatás során megpróbálta kidobni a pénz egy részét az ablakon. A bűnüldöző szervek azt is kiderítették, hogy a család harminc ingatlannal rendelkezik Hmelnickijben, Lvivben és Kijevben, ezen felül kilenc luxusautó, 48 millió hrivnya értékű vállalati tulajdonhányad, szálloda- és étteremkomplexum, valamint Ausztriában, Spanyolországban és Törökországban lévő ingatlanok vannak a tulajdonukban. Emellett a család mintegy 2,3 millió dollárt tart külföldi számlákon. A nőt és fiát csalással, bűncselekménnyel megszerzett vagyon legalizálásával, a vagyonnyilatkozatokban valótlan adatok feltüntetésével és jogellenes gazdagodással vádolhatják meg, amiért akár 12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik őket teljes vagyonelkobzással.