Kiderült, melyik szlovákiai mobilszolgáltató nyerte a negyedévet

A számhordozás bevezetése után ugyanis már bárki szolgáltatót cserélhet anélkül, hogy elvesztené a telefonszámát, azaz ma már nem érvényes, hogy ha valakinek 0903-as a hívószáma, az biztosan telekomos, vagy ha 0905-es, akkor az orange-os. Ennek elsősorban akkor volt jelentősége, amikor még a tarifacsomagban megkülönböztetett áron (vagy sok esetben ingyen) voltak a hálózaton belüli hívások. Ma már a csomagba foglalt perceket nemcsak idehaza, de akár az EU-ba irányuló, bármelyik hálózatban is fel tudjuk használni.

Visszatérve a számhordozásra, ennek alakulása számos tényezőtől függ, leginkább a hűségszerződések kifutásakor váltanak az ügyfelek, vagy ha valamiért elégedetlenek az addigi szolgáltatásokkal, de akkor is, ha a konkurencia sokkal kedvezőbb ajánlatot kínál, vagy az éppen futó akció ellenállhatatlan. A Zive.sk portál most is megnézte, hogyan alakultak a számok a június végén záródó második negyedévben. Összesen csaknem 44 ezren váltottak az áprilistól kezdődő három hónapban. Fontos az is, hogy egy-egy operátorral szemben pozitív vagy negatív a mérleg (azaz, hogy többen távoztak-e oda, vagy pont fordítva, többen érkeztek onnan), illetve a végső eredmény.

Az Orange két szolgáltatóval szemben zárta negatív számokban a negyedévet, ez a Telekom és az O2, ahova többen távoztak, mind ahányan érkeztek. A 4ka-val szemben azonban pozitív a mérleg, a negyedik szolgáltatótól csaknem 800 ügyfelet szerzett.

Az O2-nek jól sikerül a negyedéve, csaknem 2 ezer új ügyfelet szerzett, egyedül a 4ka-val szemben negatív a mérleg, igaz, ott is csak mínusz 6 a mutató.

A Telekomnál is hasonló a helyzet, igaz, a magentaszolgáltató ügyfélmérlege most 1151, ennyivel érkeztek többen. A konkurens szolgáltatókkal szemben csak az O2-nél negatív a mérleg.

A 4ka 1312 ügyfelet vesztett, minden operátorral szemben mínuszban zárta a második negyedévet.