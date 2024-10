Távozik posztjáról Zuzana Dolinková

Dolinková pénteken bejelentette, a konszolidációs csomag megsérti a kormány és az orvosok közt megkötött memorandumot, amiért ő már nem hajlandó felelősséget vállalni.

„A konszolidációs csomag jelenlegi állapota mellett nem tudom garantálni, hogy az egészségügy jó irányba halad. Vagyis abba az irányba, amit a kormányprogramban meghatároztunk. Az államháztartás konszolidációját elfogadhatatlannak tartom a szlovák egészségügy számára”

– fogalmazott a miniszter.

Dolinková továbbá Peter Kotlárt (SNS-jelölt), a koronavírus-járvány kezelésének kivizsgálásáért felelős kormánybiztost is bírálta. Kotlár az utóbbi hónapokban többször is tett olyan kijelentéseket, amelyeket a szakértők az összeesküvés-elméletek kategóriájába soroltak, illetve nagy felháborodást váltott ki az is, hogy Szlovákia nevében elhatárolódott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új járványügyi megállapodásától.