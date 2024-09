Az orvosok nem hátrálnak, újra gyűjtik a felmondásokat

Az LOZ elnöke hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, nem bíznak Zuzana Dolinková (Hlas) egészségügyi miniszterben, mivel nem teljesíti a memorandum követeléseit, ezzel pedig ismét az összeomlás szélére sodorja az egészségügyet. Elmondása szerint már hónapokkal ezelőtt is figyelmeztették a tárcavezetőt, de a helyzet nem javult, és most, a béremelés visszavágásával betelt a pohár. Hétfő délutánig 24 kórházból összesen 2635 orvos jelezte, hajlandóak csatlakozni az LOZ kezdeményezéséhez a túlórák lemondásáról. Visolajský szerint a kórházakban dolgozó orvosok a rendkívüli munkaerőhiány miatt rá vannak kényszerülve a túlórákra, és gyakran többet is dolgoznak, mint a törvény által meghatározott maximális óraszám. Ha ezt befejezik, összeomolhat az orvosi ügyeletek rendszere. Az aláírások megvannak, így a LOZ elnöke szerint már csak a kormányon és a parlamenten múlik, benyújtják-e vagy sem. Továbbá kilátásba helyezte a „hagyományos” felmondások gyűjtését is, ami nemcsak a túlórák lemondását, hanem az orvosok tömeges elvándorlását jelentené.

Monika Kavecká, a nővérszakszervezet (OZ SaPA) elnöke hétfőn bejelentette, csatlakoznak az orvosok kezdeményezéséhez, és a konszolidációs csomag esetén ők sem lesznek hajlandóak túlórázni.

Kevesebb bér

Visolajský elmondta, az alacsonyabb fizetésemelés mintegy 2800 kórházi orvost érintene. Az atesztációs vizsga előtt álló orvosok, akik az említett szám mintegy 40 százalékát teszik ki, így a jövő évtől a tervezettnél 130 euróval alacsonyabb fizetésre számíthatnának, az atesztált orvosok pedig 218 euróval kapnának kevesebbet. Az ügyeletek, az éjszakai műszakok, a hétvégék és az ünnepnapok után járó bónuszok hozzáadásával az LOZ úgy saccolja, hogy a kormány évi 8,5 millió eurót spórolna az orvosokon, ami a tervezett 260 millió eurós megtakarítás mindössze töredékét képezi. A maradék pénzösszeget a többi egészségügyi dolgozó, például a nővérek bérén spórolnák meg, ami a szakszervezet szerint teljesen elfogadhatatlan.