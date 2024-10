Kirándulás Keszthelytől Szigliget váráig, majd Lili bárónő érkezett Ógyallára

Bugár Gergely 1,5 évvel ezelőtt kezdte a koordinátori munkát a több mint tíz évvel ezelőtt, Forró Krisztián által alapított Megbecsültek Társaságánál, ami a galántai és a vágsellyei régióban tevékenykedett először, lehetőséget nyújtva a kikapcsolódásra, utazásra és a szórakozásra az időseknek.

„Többezres tagság gyűlt össze a galántai és a vágsellyei régióban, s bizony igény mutatkozott más régiókból, hogy csatlakozzanak az általunk szervezett programokra”

– nyitotta a beszélgetést Bugár Gergely, hozzátéve, hogy Komárom és Érsekújvár környéke nyugdíjasai számára Galánta már elég távol van, így tavaly lehetősége nyílt csatlakozni a csapathoz, hogy a távolabb eső régiókban kezdje meg a munkát és a szervezést.

„Összefogom a komáromi régió programszervezését. Felvettem a kapcsolatot a helyi nyugdíjasszervezetekkel, szépkorúak közösségével és az egészségkárosodottak szervezetével is. Tavaly májusban egy – mondhatni – roadshow keretében mutattuk be a régióban mindazt, amit nyújtani tudunk” – részletezte.

Közel 1200-an csatlakoztak tagként a közösségbe az elmúlt egy év során.

„Mi a tagokkal állandó kapcsolatban vagyunk, s invitáljuk őket a különböző rendezvényeinkre. Tavaly már megvalósítottunk egy tihanyi és egy pannonhalmi utat, jártunk Székesfehérváron, Várpalotán, illetve a Csárdáskirálynő című előadást is elhoztuk Ógyallára” – mondta.

Idén is több kiránduláson vehettek részt az érdeklődők, Prágában háromnapos úton vehettek részt, nyáron pedig Ópusztaszerre, illetve Balatonfüredre is indultak kirándulók, de Bécsbe is látogatást tettek.