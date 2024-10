Építészettörténet a Csallóközben és a Mátyusföldön

Számos izgalmas előadás hangzott el az idei levéltári konferencián. A minden évben szeptember elején tartott rendezvény időpontja most október első péntekére tolódott. Ennek részben az az oka, hogy a Szlovákia több pontjáról, Magyarországról, illetve Csehországból érkezett szakemberek, előadók és a konferenciának otthont adó levéltár alkalmazottai kerek jubileumán köszöntötték Novák Veronika levéltárost, helytörténészt, aki hosszú évekig volt a vágsellyei intézmény igazgatója és sok más egyéb érdeme mellett a levéltár épületének, a reneszánsz kastélynak a felújítását köszönték meg neki. A konferencia és a hozzá kapcsolódó kiállítás címe Az építészet története a régióban. Jelentős személyiségek és épületek hatása Csallóköz és Mátyusföld kulturális örökségére.

„Ahogy a cím tükrözi, a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Vágsellyei járás ismert építészeiről és az általuk alkotott építményekről hallhattunk érdekességeket, például Feketeházy Jánosról és fiáról, a zsidó hitközség épületeinek történetéről, a Galántai járásban egykor az állambiztonság által használt lakásokról, de a nyíregyházi Nyírvíz-palotáról, a debreceni Csokonai Színházról, a jihlavai öregkórházról és Bohuslav Fuchs építészről is. Igyekeztünk feltárni eddig nem ismert tényeket, például, hogy a mostani negyedi református templom helyén egy kisebb, a 18. században épült templom állt, amelyet azért bontottak le, mert megnőtt a hívők száma és nem fértek el a régiben. A tornyot meghagyták és hozzáépítettek egy hasonló, de nagyobb templomot”

– sorolta Szekeres Kovács Judit, a vágsellyei levéltár vezetője. Kiemelte, mivel hetven évvel ezelőtt lépett életbe az első levéltári törvény, ezért az intézmény egykori munkatársai közül azokat is köszöntötték, akik hosszabb ideig dolgoztak itt, ezzel köszönték meg nekik az elvégzett munkát.

Az azonos című, a konferenciához szorosan kapcsolódó kiállítás délutáni megnyitóján Szekeres Kovács Judit megköszönte a támogatók, vagyis a belügyminisztérium, a Nyitra Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Kulturális Alap és a környező városok és falvak önkormányzatainak, valamint magánvállalkozók, cégek segítségét.

„A levéltárunk iratanyagából, valamint saját kutatásaink eredményeiből összeállított kiállítás kilenc részre osztva mutatja be a régiónk fejlődését befolyásoló történelmi eseményeket. A Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Vágsellyei járás alkotta többnemzetiségű térség lehetővé teszi számunkra, hogy bemutassuk a magyar és a zsidó lakosság történelmének gazdagságát, szerepvállalását és jelentőségét a régió fejlődésében, és ez által is hozzájáruljunk saját nemzetiségi identitásunk és nemzettudatunk elmélyítéséhez. A levéltári dokumentumokat bemutató kiállítást tárgyakkal, fényképekkel tettük még színesebbé, melyeket a Galántai Honismereti Múzeum, a Szeredi Városi Múzeum, a szeredi Vodný hrad Polgári Társulás, a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum, a dunaszerdahelyi zsidó hitközség és a somorjai At Home Gallery kölcsönözte intézményünknek. A kiállítás a kastély történetével ér véget, ezért egy külön részt alakítottunk ki azoknak a rajzoknak, melyekkel a vágsellyei Jozef Cíger Hronský nevét viselő alapiskola diákjai kedveskedtek a levéltári nyílt napokon nekünk”