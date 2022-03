Miről ír a pénteki Új Szó?

Közélet

A betegek egyre elégedettebbek a gyermekkórházakkal, főként a személyzet hozzáállását díjazzák – derült ki a Dôvera egészségbiztosító legújabb felméréséből. A magyarlakta járásokban található kórházak továbbra is elmaradnak az élmezőnytől. A be- tegellátás minőségét 2021-ben a koronavírus-járvány is komolyan befolyásolta.

Szlovákia az orosz energiabehozataltól leginkább függő uniós tagországok közé tartozik, a gazdasági tárca szerint azonban ennek ellenére sem hajlandók blokkolni az orosz gáz- és olajbehozatal esetleges uniós embargóját.

„A milliárdokat kereső technológiai cégeknek felelősséget kell vállalniuk az általuk terjesztett tartalomért” – jelentette ki Veronika Remišová (Za ľudí) beruházásokért felelős miniszter, majd leszögezte: új törvénytervezet készül az online platformok szabályozására és a propaganda terjedésének megfékezésére.

Régió

Felújították az érsekújvári kórház sterilizációs központját

Egy lépéssel közelebb a krasznahorkai vár felújításához

Hétfőn kezdik a sulit az ukrajnai gyerekek Nagyfödémesen

Kultúra

Ádám almái - megnéztük az új pozsonyi színészcsapat, a Trepp platform online bemutatóját. Kritika.

Holnap este vetíti az M5 Kosztolányi Pacsirtájának új filmfeldolgozását.

Tizenhat év után idén két regénnyel is jelentkezik Cormac McCarthy.

Sport

Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa nyilatkozott a klubot érintő kérdésekről

A Benzema-csoda felébresztette a PSG igazságérzetét