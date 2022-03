Miről ír a keddi Új Szó?

Közélet

Az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezete követelése ellenére az iskolaügyi dolgozók idén nem kapják meg a 10%-os béremelést. A kormány képviselői állítják, az oktatás prioritás, a fizetésemelésre azonban nincs keret. Az INESS gazdaságkutató intézet szerint hatékony és célzott intézkedésekre van szükség.

A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés, még gyorsabban növekvő árak, visszafogottabb béremelkedés – az ukrajnai háború miatt a gazdasági elemzők is kénytelenek átértékelni az eddigi előrejelzéseiket, és már most figyelmeztetnek, hogy a helyzet további romlására is fel kellene készülnünk.

Nagy kapacitású segítőközpont nyílt az ukrajnai menekültek részére. Az egykori ideglenes buszpályaudvar épületében tájékoztatást kapnak az őket érintő szükséges információkról, kérvényezhetik a menedékjogot, valamint az anyagi szükséghelyzetben lévő személyeknek járó támogatást. A helyszínen szociális munkások és pszichológus is tevékenykednek.

Régió

Ukrán családok és támogatóik találkoztak Érsekújvárban a hétvégén

Gyűjtés indult a dunaszerdahelyi Daisy gyógyulásáért

Erősödhet a néphagyomány szerepe a Selye János Egyetemen

Kultúra

Több meglepetéssel is szolgált az idei Oscar-gála. Elcsattant egy pofon a színpadon, van magyar díjazott, és először kapott szobrocskát siket színész és queer latina színésznő.

Határontúliakat is várnak a Virtuózok című koolyzenei tévés tehetségjutatóba.

Sport

Előzetes az északír-magyar és a finn--szlovák felkészülési meccsekhez

Verstappen és Leclerc nagy csatája

Régiófocis bajnokságok

4 oldalon Focitipp: minden, amit tudni kell a vb-(pót)selejtezőkről