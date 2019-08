A tapasztalatlan fesztiválozók miatt tört ki a pánik a Szigeten

„Összetaposták egymást az emberek a nagyszínpadnál, van pár sérült, kisebb zúzódásokkal, de őket már ellátták” – hallottuk 22.30-kor egy biztonsági őr kihangosított telefonján a helyszínről távozóban. A szerdai Ed Sheeran-koncert közepe felé kitört tömegpánik valós sérültjeinek számát talán sosem tudjuk meg, mivel nem mindenki kereste fel a helyszínen működő elsősegélybázist – sokan azt sem tudták, hogy van ilyen.

A biztonságiak szerint rengeteg olyan látogató volt a Szigeten Fesztivál nyitónapján, akik kizárólag Ed Sheeran miatt érkeztek, azelőtt nem jártak a Hajógyári-szigeten, így nem tudták, mire készüljenek. Egy fesztivál teljesen más, mint egy arénakoncert, ahol külön árulnak jegyeket a küzdőtérre, illetve a lelátókra, vagyis aki szeretne, ülőhelyet is vásárolhat.

„Az a legfontosabb, hogyha földre kerülsz egy koncerten, azonnal próbálj meg felállni, mert öt másodperc múlva ketten-hárman is rád zuhanhatnak, és akkor már nehezebb lesz” – fogalmazta meg az aranyszabályt a fesztivált biztosító In-Kal cég egyik munkatársa, hozzátéve, hogy tömegpánikot egy ilyen zsúfolt helyszínen szinte bármi okozhat, főleg, ha tapasztalatlanok a nézők.

A kiengedésnél is amiatt mutatkoztak gondok, hogy Ed Sheeran rajongói – hozzávetőlegesen ötvenezer ember, ha nem számoljuk a szigeten sátorozókat – egyszerre szeretett volna távozni a helyszínről a koncert végén, 23 óra után. Az járt a legjobban, aki az utolsó húsz percet „feláldozta”, és a tömeget megelőzve indult kifelé (a nagyszínpadtól a bejáratig feszített tempóban körülbelül tizenöt perc alatt lehet eljutni).

A 22.30-as és a 22.45-ös BKV-hajójárat például szinte üresen indult el a fesztiválról a Jászai Mari térre, utóbbi mindössze 14 emberrel a fedélzetén. Akik 20 perccel később szerettek volna hajóval a belvárosba jutni, már nem voltak ilyen szerencsések.

Információink szerint a HÉV-szerelvények is teljesen megteltek a koncert utáni órákban, sokan háromnegyed órát is vártak a Filatorigát megállóban. Mivel a szervezők előre figyelmeztették az érdeklődőket, hogy ne autóval közelítsék meg a Sziget bejáratát a taxiszolgálatok is folyamatosan foglaltat jeleztek a koncert utáni másfél órában.