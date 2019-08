Pánik tört ki a Szigeten Ed Sherran koncertje alatt

A portálnak többen is azt mondták, hogy kibírhatatlan volt a tömegnyomor az Ed Sheeran koncert alatt.

A pánikba esett embereket a pultosok kezdték kihúzni a tömegből, köztük több ájult embert is. A koncert Facebook-eseményénél egy résztvevő vérfagyasztó élménynek írta le a történteket.

Elmondások szerint a koncert után is nehéz volt a kijutás a Szigetről. Az Index egyik újságírója arról számolt be, hogy 20 perc is kellett a kijutáshoz. Az egyik őr szerint csak szakaszosan engedhették a tömeget a hídra, annak teherbírása miatt.

A Sziget közleményben az alábbiakat írta:

"Az idei Sziget egy világsztárral nyitott így már napokkal ezelőtt tudtuk, hogy teltház várható, ami 95 ezer embert jelent egy időben a Fesztivál területén. Számítottunk rá, hogy a koncertre érkező látogatók egyszerre indulnak majd ki a buli végén és ezt a folyamatot a váratlan, rövid zápor még jobban felgyorsította. Figyelembe véve a K-híd teherbírását, a környező utcák és a közlekedési eszközök kapacitását úgy döntöttünk, hogy „ megtörve” a tömeg haladását szakaszosan engedjük ki a látogatóinkat a fesztivál területéről elkerülendő a „külső” torlódást, fennakadást. A kijutás a biztonsági szolgálat és a rendőrség folyamatos kontrollja mellett zajlott, hatóságokkal szoros együttműködésben , a biztonsági terveknek megfelelően. A kötelező check- in rendszer és biztonsági intézkedések miatt már a kiérkezéskor felhívtuk a figyelmet arra, hogy időben érkezzen mindenki, így a koncertre való bejutás is gördülékenyen zajlott. A Nagyszínpad előtt 60 ezer ember élvezte a koncertet, elképzelhető, hogy egy ilyen volumenű eseményen néhányan, hirtelen szembesülve a tömeggel, megijednek, ritkán ugyan, de előfordulhatnak ilyen esetek. Váratlan, személyi sérüléssel járó esemény, nem történt, másfél órával a koncert után már szellősen, gördülékenyen ki lehetett jutni a fesztiválról."