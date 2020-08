Egy percen múlt, hogy nem úszták meg a karantént egy Nizzából Oslóba tartó repülőgép utasai

A SAS skandináv légitársaság egy dél-franciaországi járata pénteken éjfélkor érkezett a norvég fővárosba, pont akkor, amikor a norvég kormány tíznapos karantént rendelt el a Franciaországból és néhány más országból érkező utasokra.

A 158 utast szállító repülőgépnek a menetrend szerint 0 óra 10 perckor kellett volna landolnia, és az utasok megtapsolták a pilótát, amikor az bejelentette, hogy pontban éjfélkor, tehát a karanténrendelet életbe lépése előtt sikerült földre tennie a gépet.

Csakhogy az utasok öröme korai volt, a légijáratokat valós időben nyomon követő FlightRadar24 internetes portál szerint az SK4700 számú járat kerekei 0 óra 01 perckor érték el a leszállópályát. Ez azt jelenti, hogy a hazatérő nyaralóknak 10 napot karanténban kell tölteniuk, mielőtt elvegyülhetnek honfitársaik között.

A rendelet értelmében ugyanakkor a vesztegzárat nem kell a repülőtéri szállodákban tölteniük, a karantént saját otthonukban is letudhatják - írta az esetről beszámoló norvég lap, a Dagbladet. Az egészségügyi minisztérium is megerősítette, hogy noha csak egy percen múlt, a karantén vonatkozik a nizzai járat utasaira is.

A norvég kormány Franciaországgal együtt Svájcot, Csehországot és Monacót is felvette a járványügyi szempontból vörössel jelzett országok listájára, mivel a négy országban az elmúlt 14 napban elérte vagy meghaladta a 20-at a 100 ezer lakosra jutó új napi koronavírus-esetek száma.

Az elmúlt hetekben Norvégiában is háromszorosára nőtt az új esetek száma, de 100 ezer lakosra ott még csak hét eset jut.