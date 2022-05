Fekete mágiával vádolták meg az orosz katonák az ukránokat

Az orosz katonák által fekete mágiának vélt jeleket az ukrán tüzérség luhanszki parancsnokságán látták, és úgy gondolják, hogy azokat a megszálló csapatok kárára „vetették be”.

Az orosz Ria Novosti ügynökség Jekatyerina Dajsovára, egy orosz szektakutatóra hivatkozott, aki szerint a katonák egy "sátáni pecsétet" találtak, amely az anarchia, a fegyverek és a fasizmus különböző szimbólumaiból áll. Dajsova azonban elismerte, hogy az okkult szimbólumok pontos jelentése nem világos.

A hírügynökség a sátáni szimbólumnak vélt falfirkáról még hozzátette, hogy „a túlvilági erők képviselői felszentelték a fegyvereiket, vérrel jeleket festettek rájuk, és több energiát adtak nekik, hogy célpontjaikban nagyobb kárt okozzanak” – idézte a Ria Novosti írását a brit Daily Mail.

A Newsweek emlékeztetett arra, hogy ezek az orosz állami médiából származó jelentések akkor érkeztek, mikor az orosz csapatok Ukrajnában ellátási nehézségekkel, csökkenő harci morállal és növekvő veszteségekkel küzdenek több mint két hónappal az invázió kezdete után.

Breaking news: Russia accuse Ukraine of using black magic. Russians found a satanic seal on a wall. pic.twitter.com/7DnvLi74Ds