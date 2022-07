Titkos érvek alapján osztják a pénzt a KKA-ban

A KKA idén is hozzávetőlegesen nyolcmillió euró közpénzt oszt szét a hazai kisebbségek kultúrájára. Ebből nagyjából négymillió euró jut a magyar szervezetek és intézmények által benyújtott pályázatokra. A támogatások az elmúlt években gyakran késve érkeztek meg a kedvezményezettek számlájára, idén azonban még ehhez képest is nagyobb csúszásban vannak a kifizetések. A közpénzekről szóló szerződések központi adatbázisa szerint a nagyjából 1400 nyertes pályázatból mindössze néhány kérelem jutott el a szerződéskötés fázisáig, ami a támogatások kifizetését közvetlenül megelőző lépés. Arra, hogy emiatt szorult helyzetbe kerültek a kulturális intézmények, a sajtó is rámutatott. A pályázók ugyanis gyakran hitelből kénytelenek megvalósítani a projektjüket, illetve a beszállítóik türelmét kell kérniük, hiszen például egy-egy rendezvény megvalósítására szánt összeg csak az esemény után érkezik meg a számlájukra.

Sajnálatos késedelem

Alena Kotvanová, akit a KKA élére tavaly nyáron nevezett ki Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter, ezzel kapcsolatban elmondta, a nyertes pályázókkal való szerződéskötés és a kifizetések is folyamatban vannak már. Nem akarta azonban pontosítani, hogy a kedvezményezettek legnagyobb része mikor kaphatja meg a támogatást, annyit mondott, erre természetesen még idén sor kerül.

A késedelmet egyrészt azzal magyarázta, hogy még mindig nem ülésezett a támogatásokról döntő összes szakmai bizottság. A tucatnyi ilyen testületből még három, a magyar és a roma professzionális művészeti pályázatokat elbíráló egy-egy bizottság, illetve multikulturális témákban érkező kérelmeket megítélő bizottság nem tartotta meg az ülését. Kotvanová szerint ennek egyrészt az az oka, hogy tavaly lépett hatályba a KKA-ra vonatkozó törvény módosítása, ami a bizottsági tagok megválasztását, az alap felügyelőtanácsának felállítását, végső soron pedig a pályázatok kiírását is késleltette. Az igazgató szerint mindez a KKA egész éves ciklusát is elcsúsztatta. Hozzátette, az utolsó döntőbizottságoknak az ülését most pedig már a nyári szabadságolás hátráltatja, nehezen találnak olyan időpontot, amely minden tagnak megfelel. A magyar professzionális művészeti pályázatokról döntő testület például csak augusztusban tud majd összeülni. „Ráadásul minden évben, így idén is 200 pályázattal több érkezik be hozzánk, ami további adminisztratív terhet jelent” – sorolta a késlekedés további okait. Kotvanová ezzel együtt is azt állítja, az előző évekhez képest nem olyan nagy a késés, hiszen tavaly is júliusban kezdték aláírni a szerződéseket, bár hozzátette, 2021-ben az alapnak egy soron kívüli, a világjárvány miatt meghirdetett felhívást is le kellett bonyolítania.

Kotvanová sajnálatát fejezte ki, hogy az idei támogatások késnek. „Tudatosítjuk, hogy ez nem kielégítő állapot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban behozzuk a lemaradást” – mondta, és hozzátette, a 2023-as évre vonatkozó felhívásokat időben, már idén novemberben ki fogják írni.

Az igazgató arról is beszélt, az alap személyzeti állományát igyekeznek feltölteni, hiszen erre az említett törvénymódosítás anyagi lehetőséget biztosít. „A munkaerőpiaci helyzet miatt azonban ez eddig nem sikerült, most fogunk csak betölteni bizonyos pozíciókat” – tette hozzá. Az intézmény több munkatársa ugyanis az elmúlt időszakban felmondott, illetve voltak olyan alkalmazottak, akik csak rövid időt töltöttek az alapnál. Arra a kérdésünkre, hogy mi okozza ezt a fluktuációt, Kotvanová azzal válaszolt, hogy szerinte ez mindig is jellemezte a KKA-t. Információink szerint azonban a munkatársak az utóbbi időszakban váltakoztak gyakrabban. Az igazgató hozzátette, hogy az alkalmazottak bérét sikerült 10 százalékkal megemelniük. Az intézményre háruló nagyobb adminisztratív terhek okát abban is látja, hogy az előző években nem történt meg a pályázatok számláinak ellenőrzése, amit most kell elvégezniük.

A Szövetség elnökségi tagja, Rigó Konrád, aki még a Híd kulturális államtitkáraként részt vett az alap létrehozásában, a kisebbségi kulturális támogatások késése miatt egy videóban élesen bírálta a kormányt. Szerinte egyes dotációkat csak késő ősszel fognak kifizetni.

Problémás támogatások

A KKA bizottságai által támogatni szándékozott pályázatok kiválasztása körül újra és újra kérdések merülnek fel. Ahogy arról beszámoltunk, 2018-ban megesett, hogy a roma kisebbségnek szánt dotációkat a bizottsági tagok gyakorlatilag családi hozzátartozóiknak osztották le. Most egy anonim közösségi oldal hívta fel a figyelmet arra, hogy a döntőbizottsági tagok cseréje és az igazgatóváltás után a Körkép.sk nevű portál jelentős összeget kapott az alaptól, miközben a támogatás megítélése körül több kérdés is felmerült.

A portállal közvetlenül összefüggő három projektre, így például „technikai fejlesztésre” idén összesen 48 500 euró közpénzt ítélt meg az alap sajtótámogatásért felelős szakmai bizottsága. Ezen túl a Körkép kiadója, a Vox Juventae egy másik bizottságban további ezer eurót nyert. Tavaly a portál egy nagyon hasonló pályázata nyomán összesen 12 ezer eurót kapott, 2019-ben pedig nulla eurót. Mindhárom évben a kérelmezett összeg nagysága az adott pályázatnál ugyanakkora, 66 ezer euró volt.

A Körkép által idén elnyert összeg, vagyis közel 50 ezer euró megítélése körül is több furcsaság bukkant fel. A pályázatokat egy öttagú bizottság ítéli meg, a tagok 0-tól 100 pontig terjedő skálán értékelik a benyújtott kérelmeket. A portálra beadott egyik pályázatra Bödők Károly bizottsági tag 87 pontot adott, míg Szabó Mónika csak 8-at. A Körkép másik kérelmére Bödők 81, míg Szabó 5 pontot adott, a harmadiknál ez a két szám 82 és 5 pont volt. Az említett anonim bejegyzés is rámutat, hogy ezzel a Körkép a pályázó elektronikus médiumok közül a legrosszabb pontozási eredményt érte el, közben a szóban forgó kategóriában arányaiban a legtöbb pénzt nyerte. Míg ugyanis ez a portál 117 300 eurót kért és 48 500 eurót kapott, addig például a legjobb pontozási eredménnyel rendelkező Bumm.sk a kért 41 ezer euróból 15 ezret kapott meg. Ezzel a legrosszabb pontozással rendelkező Körkép a kérelmezett és megítélt összeg arányában és a támogatás abszolút mértékében is jobban teljesít, mint a legjobb pontozású versenytársa.

Mi a magyarázat?

Azzal kapcsolatban, hogy ez mivel magyarázható Kotvanová úgy nyilatkozott, nem akarja a szakmai tanácsok döntéseit kommentálni. „A döntési kompetencia teljes mértékben a szakmai tanácsok kezében van” – mondta, és hozzátette az említett törvénymódosítás értelmében ő csak akkor avatkozhat be, ha például súlyos érdekütközés gyanúja merül fel a támogatás odaítélése során. Ezen túl azonban nem tudja befolyásolni a döntési folyamatot. „Hozzám is eljutott a Körkép pályázata körül kialakult ügy, de a felmerülő kérdésekre az illetékes szakmai tanács tagjainak kell tudnia válaszolni” – nyilatkozta a KKA igazgatója.

Az ügyben ezért megpróbáltuk elérni a Körkép pályázatainak esetében illetékes döntőbizottság egyik tagját, Bödők Károlyt. Bödőkről a testületbe való bekerülésekor megírtuk, hogy részt vett annak a Baross Gábor Tervnek a kidolgozásában, amely alapján a magyar kormány Szlovákiában átláthatatlan módon osztott ki több tízmillió euró gazdaságfejlesztési támogatást. Bödőköt azonban, többszöri próbálkozásunk ellenére sem értük el.

Sikerült azonban beszélnünk Antal Ágotával, aki a szóban forgó sajtótámogatási bizottság elnöke. Antal elmondta, az egyes kérelmek pontozása után a tagok arra is javaslatot tesznek, hogy az adott pályázat kapjon-e támogatást és ha igen, akkor a kérelmezett összeghez képest mennyit. Aztán a bizottság ülésén vitatják meg és jutnak konszenzusra abban, hogy valóban mekkora legyen az adott pályázatra adott támogatás. „A pontok és a megítélt összeg között semmiféle képlet nincsen” – állítja Antal azzal, hogy azért van egy minimum pontszám, amely alatt teljesítő kérelmeket biztosan nem támogatnak. Arról is beszélt, a bizottság ülésének eseményeit nem hozhatják nyilvánosságra, ugyanis a KKA-val kötött szerződésük szerint erre titoktartási kötelezettség vonatkozik. Antal azonban úgy vélekedik, azokat az indokokat sem mondhatják el nyilvánosan, amelyek mentén egyik vagy másik kérelem támogatása vagy elutasítása mellett érveltek a bizottsági tagok. Ezért a Körkép pályázatainak támogatására vonatkozó érveit sem árulta el. Antal egységesen 75 pontot adott a portál pályázataira.

Titkos érvek

Ha azonban ez tényleg így van, tehát a bizottság belső döntési folyamata, vagyis egy-egy dotáció megítélésére, vagy elutasítására vonatkozó érvek titkosak, a pontszámok pedig nem függenek össze a támogatás összegével, akkor az azt is jelenti, hogy a nyilvánosság nem tudhatja, valójában mi alapján kapják a kedvezményezettek, köztük a Körkép az adófizetők pénzéből származó finanszírozást. Ezen felvetésünk ellenére is Antal csak általános szinten beszélt arról, mi alapján osztja a közpénzt. Elmondta, politikai elfogultság nélkül és olyan objektív kritériumok alapján dönt, mint egy-egy internetes médium olvasottsága. „A méltányosság, a mérhető adatok, a piaci jelenlét és az olvasottság voltak a szempontjaim” – nyilatkozta, de hogy konkrétan mit ért ezek alatt, esetleg a Körkép pályázatainál ezek mit jelentenek, a titoktartásra hivatkozva, nem pontosította. Azt sem mondta el, hogy ő mekkora támogatási összeget javasolt a portál projektjei esetében. Arra a kérdésünkre, hogy szerinte az adófizetőknek nem kellene-e tudnia, hogy mégis milyen érvek mentén osztották szét a pénzüket, Antal újfent csak a titoktartással érvelt, és azt mondta, nem árulhat el a döntési folyamatról részleteket. Teljesen elutasítja azonban, hogy a Körkép támogatása politikai alapon dőlt volna el.

A Körkép

A szóban forgó portál látogatottsága nyilvánosan hozzáférhető adat, az IAB ügynökség szerint naponta valamivel több mint 11 ezer olvasót ér el. Összehasonlításképpen az ujszo.com naponta közel 40 ezret, a parameter.sk pedig 22 ezret. A Körkép főszerkesztője Király Zsolt, aki 2018-ig az MKP-nak dolgozott, a pártszékházban volt az irodája. A portál akkor az MKP által hangoztatott üzeneteket népszerűsítette, most pedig Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselőnek nyújt nagy megjelenési felületet. Rendszeresen szemlézi a Facebook-bejegyzéseit, gyakran megszólaltatja a politikust. A portál a magyarországi Fidesz-KDNP kormányzat üzeneteit, a budapesti kabinet tagjainak megszólalásait, álláspontjait pedig régebben és most is közvetíti.

Király lapunknak úgy nyilatkozott, a portál szerintük valós, mérhető teljesítményéhez megfelelő támogatásban részesült. Volt azonban egy időszak, amikor nem kaptak ilyen mértékű támogatást, ami szerintük jogosan veti fel a politikai befolyás kérdését. „Így nem a mostani támogatás a jelentős, hanem az előző években volt méltatlanul alacsony, vagy semmilyen” – közölte a főszerkesztő. Arra a kérdésünkre, mivel magyarázza, hogy az alacsony pontszámuk ellenére magas összeget nyertek, Király is azzal válaszolt, nem látta sehol, hogy a pontszámok összefüggenének a megítélt közpénz mennyiségével. Szerinte objektív mutatókkal alátámasztható, arányos dotációt kaptak. „Pontszámaink egyetlen személy, Szabó Mónika tendenciózus lepontozása miatt alacsonyabbak” – tette hozzá. Rámutat, Szabó egyetlen más pályázónak sem adott 40 pontnál kevesebbet, ellenben a Körképet is működtető Vox Juventae három pályázatára 5, 5 és 8 pontot adott. Az említett bizottsági tagot is megkerestük, de Szabó nem kívánt az ügyben nyilatkozni.

Király egyébként tagadja, hogy a Körkép pozitív elfogultsággal kezelné Gyimesi politikai tevékenységét. Illetve, szerinte annak, hogy a politikus nevét a honlapjukon kiemelt hivatkozásba helyezték, az az oka, hogy az olvasók könnyebben megtalálják a szlovákiai magyarság érdekképviseletével kapcsolatos cikkeket. A Szövetség is ilyen kiemelt hivatkozásban szerepel.

Az Új Szó kiadója, a Duel Press is évek óta sikeresen pályázik támogatásért a KKA-hoz.