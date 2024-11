A jogász szerint túl erős a Kultminor pozíciója a pályázóval szemben, az Alap állítja, csak betartják a törvényeket

A leggyakoribb hibák az elszámolásban

Az Alap adminisztratív ellenőrzése magába foglalja minden kifizetett számla ellenőrzését.

Az elszámolásokban elkövetett leggyakoribb hibák a jogosulatlan kiadások elszámolása, a támogatási szerződés feltételeinek be nem tartása, a helytelen vagy nem teljes számlák bemutatása, esetleg az elszámolásban feltüntetett számla teljes hiánya

– válaszolta az Új Szó kérdésére Kotvanová. Szerinte még a legnagyobb összeggel támogatott pályázók is képesek komoly hibákat elkövetni. „Azok a pályázók is képesek katasztrofális módon megsérteni a legalapvetőbb szerződési kötelezettségeiket is az illetékes alkalmazott inkompetenciája miatt” – állítja Kotvanová. Ilyen hiba szerinte, hogy nem fizetik ki időben a projekt költségeit a szerződésnek megfelelően.

Kultminor: az igazgatótanács tagja „nem tud tájékozódni a problémakörben”

Az Alap munkáját korábban kifogásolta lapunknak Antal Ágota a Kultminor magyar koordinációs tanácsának elnöke, az igazgatótanács tagja. Antal úgy véli, hogy az alap működésében veszélyezteti az egyes szervezeteket.

Tudok olyan esetről, amikor egy 2020-as pályázatból most követelnek vissza 5 ezer eurót, olyan indokkal, ami jogászok szerint nem állná meg a helyét a bíróságon

– mondta Antal. Ráadásul számíthatnak rá, hogy a következő években elnyert összegek nagy részét is vissza kell fizetniük, mert ugyanazt a „hibát” elkövették minden évben. „Senki nem figyelmeztette őket arra, hogy a 2020-as elszámolásukban hiba van, most viszont visszakövetelik tőlük a pénzt” – mondta Antal.

Az Alap vezetése szerint Antal vádjai megalapozatlanok.

Antal Ágota különböző állításaiból az látszik, hogy a problémakörben nem tud tájékozódni, habár ő az elnöke a magyar kisebbség koordinációs tanácsának és tagja az Alap igazgatótanácsának is

– állítja Kotvanová. Szerinte az igazgatótanács elnöke, a kulturális minisztériumot képviselő tagja, illetve az Alap vezetése is ismételten figyelmeztette őt a hibáira.

Felgyorsult az idei támogatások kifizetése

Az október végi állapothoz képest felgyorsult az idei éves projektek kifizetése. Alig több, mint két héttel ezelőtt a 910 támogatott projekt mintegy 80 százaléka volt kifizetve: a 685 magyar projektre 3,53 millió eurót fizetett ki az Alap.

Kotvanová november 7-i tájékoztatása szerint már 779 projektre fizettek ki 4,076 millió eurót, vagyis még mintegy 600 ezer euró várt kifizetésre, amiből 131 projekt valósulhat meg.

A Kultminor már kiírta a jövő éves projektekre vonatkozó első pályázati felhívást is, a pályázóknak az október végén megjelent felhívás alapján december 2-ig kell beadniuk pályázataikat.