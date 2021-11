Ők osztják majd a pénzt a Kisebbségi Kulturális Alapnál

A nemzetiségek kulturális szervezetei a múlt héten megválasztották az alap szakmai tanácsainak bizonyos tagjait. Az öttagú testületekbe hármat ezek a szervezetek választanak, két további tagot az igazgató jelöl ki. Ezek a tanácsok, döntenek arról, hogy az alap rendelkezésére álló közel nyolcmillió euróval mely szervezetek, intézmények milyen pályázatait támogatják. Az alap működéséhez a magyar és a roma kisebbség esetében három-három, a kisebb létszámú nemzetiségek esetében pedig egy-egy ilyen bizottság áll fel. A magyar nemzetiségnél a rendezvények megvalósítására beadott pályázatokat elbíráló bizottságba Horňák Istvánt, Demecs Andreát és Szabó Csillát választották. A magyar nyelvű kiadói tevékenységre beadott kérelmekről Csanda Gábor, Antal Ágota és Bödők Károly dönt majd. A magyar kisebbség esetében a professzionális művészeti projektekkel foglalkozó bizottságba Lakatos Róbertet, Kerekes Pétert és Hizsnyan Gézát választották. A felsorolt személyek többsége már korábban is tagja volt ezen testületeknek, többnyire ismert szakemberekről van szó. A névsorban új Kerekes Péter, ismert filmproducer, akinek Cenzorka című filmjét Oscar-díjra is esélyesnek tartják. A másik újonc Bödők Károly, akiről már kevesebbet tudni. Az interneten fellelhető életrajzából annyi derül ki, testnevelés szakos tanár és a Csicsói Hírmondó helyi lapot alapította, illetve részt vett annak a Baross Gábor Tervnek a kidolgozásában, amely alapján a magyar kormány Szlovákiában átláthatatlan módon oszt ki több tízmillió euró gazdaságfejlesztési támogatást.

Még nem teljes a névsor

Alena Kotvanová, a KKA igazgatója kérdésünkre ugyan nem árulta el, hogy a fennmaradó helyekre kiket fog a tanácsokba kinevezni, de elmondta, sok javaslatot kapott a kisebbségek szervezeteitől és a folyamatot a napokban, a következő hét elején le szeretné zárni. Az igazgató azonban ezzel kapcsolatban kiemelte, a KKA-törvénynek az érdekütközések kiküszöböléséről szóló, a közelmúltban hatályba lépett módosítása értelmében a kinevezett tagok és rokonaik sem kaphatnak támogatást az alaptól. „A törvény úgy szól, hogy támogatást nem kérelmezhet a szakmai tanács azon tagja, akit az igazgató nevezett ki és az őhozzájuk közel álló személyek sem” – idézte fel Kotvanová a jogszabályt. Arra a kérdésünkre, hogy a közel álló személy kategóriába tartozik-e például, ha egy kérelmezőnek az alkalmazottjáról van szó, az igazgató úgy válaszolt, hogy ez kérdéses lehet.

A szakmai tanácsok tagjainak megválasztása most először történt az idén nyáron módosított KKA-törvény szerint. A nemzetiségek kulturális szervezetei úgy szerezhettek mandátumot, ha előzetesen regisztráltak az alapnál. Ennek következtében érezhetően lecsökkent a voksoláson résztvevő szervezetek száma. Ezzel kapcsolatban az igazgató annyit mondott, nem feladata értékelni a törvény szabta kereteket. Rámutatott azonban, hogy a nyilvántartásba vétel nem sokban különbözött az előző évek gyakorlatától, amikoris ugyancsak egyfajta jelentkezéshez volt kötve a kulturális szervezeteknek szavazati joga. Hozzátette, a regisztrációt a jövőben újra megnyitják majd.

2022-es kiírások és kifizetések

A szakmai tanácsok felállítása azért is fontos, mert ezeknek kell megválasztania az alap további testületeit, amelyeknek a jóváhagyása aztán a 2022-es pályázati felhívások kiírásához is szükséges. Kotvanová ezzel kapcsolatban elmondta, bízik benne, hogy ez a folyamat időben végigfut, de jelenleg nem tudja megmondani, mikor tudják kiírni a jövő évadra vonatkozó felhívásokat. „Több tényező van, ami ezt befolyásolja, legfőképpen a járványhelyzet lehet erre hatással” – tette hozzá azzal, hogy ha a körülmények úgy alakulnak még az év vége előtt is kiírhatják a felhívásokat.

Arra a kérdésre, hogy végtére is 2022-ben mikor kezdődhet a majdan nyertes pályázatok kifizetése, Kotvanová úgy válaszolt, erre biztosan korábban kerül sor, mint idén. 2021-ben a dotációk legnagyobb részének kifizetése júliusban és augusztusban indult. „Természetesen nem lehet pontos időpontot mondani” – tette hozzá.

A 2021-es pénzek

A KKA igazgatója az idei támogatásokról elmondta, ebben az évben 4 éveleji felhívás során 1483 és egy őszi pályázati körben további 72 kérelmet támogattak. Az első négy felhívás keretében hozzávetőlegesen 1250 kérelmezővel már megkötötték a szerződést és nagyrészt ki is fizették a támogatást. „Az utolsó néhány esetében éppen most zajlik a kifizetés” – tette hozzá az igazgató. Kotvanová elmondta, van nagyjából 130 olyan kérelmező, akinek a pályázatával még dolgoznak, kommunikálnak az adott szervezettel. Az intézményvezető szerint legtöbb esetben a kérelmező oldalán lévő hiányosságok miatt csúszik ezen támogatások kifizetése, ugyanakkor hozzátette, a 2021-es támogatások utalása nem csúszik majd át a következő évbe. Ezzel együtt lehetnek olyan szervezetek, amelyek a szigorodó járványellenes intézkedések, az esetleges lockdown miatt végül lemondanak a dotációról, hiszen valamilyen karácsonyi program megszervezésére kérték azt.

Rigó: Megint csúszhat a kifizetés

Rigó Konrád, korábbi hidas kulturális államtitkár, a KKA egyik létrehozója elmondta, szerinte az OĽaNO által kezdeményezett nyári törvénymódosítás visszalépést jelentett a nemzetiségek kulturális önkormányzatisága terén. „Közel 200 szervezettel kevesebb tudott így részt venni a szakmai tanácstagok választásán” – mutatott rá Rigó, aki ma már a Szövetség elnökségi tagja. A kérdéses törvénymódosítás kizárta a választásra jogosult szereplők köréből a vállalkozásokat, ami a politikus szerint hátrányosan érintette a kreatív ipart. „Most igazolódott, hogy ez elhibázott lépés volt” – tette hozzá. A magyar kisebbség esetében 180 választásra jogosult szervezet regisztrált. Ami némileg kevesebb mint korábban, de a most nyilvántartásba vett szereplők közül legalább 49 Csemadok szervezet, míg ez a szám korábban 20 alatt volt. „A romák esetében a regisztrált szervezetek száma 35-re esett, ez az előző választáson 130 felett volt” – mondta a Szövetség politikusa. A bolgár, horvát, német és morva kisebbség esetében csak egyetlen egy szervezet regisztrált. Rigó szerint, mivel jelen pillanatban még nem álltak fel a szakmai tanácsok, ezért januárban életszerű a 2022-es évre vonatkozó első pályázati felhívások megjelenése. „Ez azt jelenti, hogy a felhívások kiírását május környékén fejezik be, és a kifizetések pedig jövőre sem lesznek hamarabb, mint idén” – véli a korábbi államtitkár. Hozzátette, hogy nyár előtt szinte biztos, hogy nem kerül sor a pályázati összegek nagyarányú kifizetésére, a pályázók többsége szerinte 2022 második felében juthat hozzá a támogatáshoz.