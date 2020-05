Kivéreztették a kiskereskedőket

Szlovákiában március elején jelent meg a koronavírus-fertőzés, amire az előző kormány rendkívül gyorsan reagált: be kellett zárniuk az éttermeknek, a szállodáknak és az üzletek többségének is, kivételt ez alól akkor csak az élelmiszerüzletek, a drogériák, a gyógyszertárak és a benzinkutak kaptak. Az elemzők már akkor figyelmeztettek arra, hogy a járvány megfékezésére hozott intézkedések hatalmas pusztítást hagynak majd maguk után a kiskereskedelemben, és a Statisztikai Hivatal most közzétett felmérése nekik ad igazat.



Sikeres szupermarketek



„A legnagyobb visszaesést a vendéglátásban könyvelhették el, a szállodák bevételei márciusban nagyjából a felével, az éttermeké több mint az ötödével csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Az autókereskedők ugyanekkor 40, a benzinkutak 12 százalékkal kevesebb bevételre tettek szert, de 25–44 százalékos zuhanással volt kénytelen szembenézni a többi üzlet is” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A járvány legnagyobb nyertesei azok a nagy üzletláncok voltak, amelyek élelmiszert is árulnak, ezek ugyanis továbbra is fogadhatták a vásárlókat. A járvány megjelenését követő első hetekben ráadásul a fogyasztók körében kitört a bevásárlási pánik, így nem csoda, hogy a szuper- és hipermarketek bevétele nagyjából 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. „Ez természetesen csak a kezdet, hiszen később még szigorúbb intézkedéseket hoztak, az áprilisi adatok így a márciusiaknál is jóval rosszabbak lesznek” – tette hozzá Sadovská.



Kevesebb új vállalkozás



„Az idei március és április az elmúlt évek egyik legbizonytalanabb időszaka volt a vállalkozók számára, és látványos javulásra nem számíthatunk az elkövetkező hónapokban sem” – állítja Petra Štěpánová, a Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság elemzője. Szerinte ezt a legfrissebb felmérésük is igazolja, amelyből kiderül, hogy márciusban alig valamivel több mint 4 ezer új vállalkozást jegyeztek be, több mint 1600-zal kevesebbet az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan ráadásul márciusban csaknem 3400 vállalkozás szűnt meg. Štěpánová szerint a legveszélyeztetettebb vállalkozásoknak az éttermek, a szállásadók, a fodrászüzletek és az egyéb olyan szolgáltatások számítottak, amelyeknek a járvány miatt le kellett állniuk.



Javulás csak jövőre



„Most szerdától ugyan látványosan enyhítettek a szigorításokon, aminek köszönhetően az üzletek nagy része kinyithatott, vagyis májusban már a bevételek növekedésével számolhatunk. Nem szabadna azonban megfeledkeznünk arról, hogy a gazdaság lejtőre került, sokan elvesztették a munkájukat, csökkentek a lakosság bevételei, így jóval átgondoltabban költekezünk, vagyis a kereskedők továbbra sem bízhatnak a forgalmuk látványos növekedésében” – mondta el Sadovská. Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint leghamarabb a jövő év második felében zökkenhet vissza a szlovákiai kiskereskedelem a régi kerékvágásba.

