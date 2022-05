Čaputová: Mindig méltó módon szükséges megbecsülni az elvégzett munkát

A munka ünnepe alkalmából Čaputová megjegyezte, az elmúlt néhány napban, amíg Kelet-Szlovákiában szolgált, a munkaformák sokszínűségét tapasztalta.

Nemcsak a régió legnagyobb munkaadóját, a US Steelt látogattam meg, amely több ezer embernek nyújt munkalehetőséget, hanem számos kisebb céget is, amelyek vezető szerepet töltenek be saját szakterületeiken