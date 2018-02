Az MKP stratégiai partner nélkül indul a választásokon

Az MKP Országos Tanácsának szombati ülésén eldőlt, hogy Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati alelnöke lesz majd a helyhatósági választások kampányfőnöke. Menyhárt Józsefék számára – regionális pártként – kiemelt fontossággal bírnak az önkormányzati választások, s bár az MKP országos szinten a jobboldali ellenzéki pártok felé közeledik, ősszel valószínűleg nem sok helyen fognak majd össze bárkivel. Legalábbis erre utalnak Menyhárt József pártelnök szavai, aki lapunknak azt mondta, az OT nem határozott meg stratégiai partnereket, és az egyik legfontosabb üzenete, hogy "a munkát mindenkinek otthon kell elvégezni". "Mindenkinek otthon kell hoznia a számokat, és ezek a számok kérlelhetetlenek. A magyarság önkormányzati képviseletéhez polgármesterek és önkormányzati képviselők kellenek" – mondta. A párt ennek érdekében több helyi szervezetét is újra akarja gondolni – akár Kelet-Szlovákiában, ahol a megyei választásokon rosszul szerepelt a párt, akár például Komáromban, ahol az utóbbi hónapokban feloszlatták az alapszervezetet, és az alapoktól építik újjá. Komáromban ez azt is eredményezheti, hogy a pártnak nem lesz saját polgármesterjelöltje – Menyhárt szerint legalábbis erről korai lenne beszélni.

VILLÁMINTERJÚ

Menyhárt Józseffel, a Magyar Közösség Pártja elnökével

A Híd 10 százalékkal akarja növelni helyi képviselőinek és polgármestereinek számát. Van az MKP-nak ilyen számokban kifejezhető célja a helyhatósági választásokon?

Nekünk ennél sokkal többet kell elérnünk, nem százalékokban határozzuk meg a céljainkat. Regionális pártként meg akarjuk tartani a bástyáinkat, és stratégiai pontokat szeretnénk visszavenni. Ilyen bástya vagy stratégiai pont például Dunaszerdahely, Somorja, Gúta, Nagymegyer, vagy Szepsi. Ezek a kisvárosok nagyon fontos központok, ezek megtartása illetve visszaszerzése az elsőrendű cél. De ugyanilyen fontosak a nagyközségek is, és minden olyan település, ahol polgármesterünk van. Emellett van fiatalítási szándékunk, s úgy gondolom, az eddigi eredményeink, legyen szó a megyei választásokról, a gazdaságélénkítő programról vagy az óvodaprogramról, feljogosítják az MKP-t, hogy a függetleneket is magunk mellé állítsuk.

A megyei választások után volt, ahol sikerült megegyezniük a szlovák jobboldali ellenzékkel, és volt, ahol nem. Lesz együttműködés a helyhatósági választásokon is?

Számunkra az a cél, hogy a jelenlegi kormányerők közül az SNS-ben és a Smerben ne találjunk se kihívóra, se partnerre. Arról nem fogalmaznék sarkosan – hiszen erről az Országos Tanács nem is nyilatkozott – ki a stratégiai partner, és ki nem az. Csak azt tudjuk, hogy a jobboldal számunkra előremutató erő.

A Híd egy héttel ezelőtt kijelentette, számukra az MKP nem kiemelt partner a helyhatósági választásokon. Hogy van ez fordítva?

Ismétlem, nem határoztunk meg stratégiai partnereket. Kormányváltó erőként gondoljuk el magunkat, és ehhez a helyhatósági választások eredményei is hozzájárulnak. Attól nem tekinthetünk el, hogy a magyarok lakta területeken az MKP, a Híd és a függetlenek dolgoznak az önkormányzatokban, és a helyi közösség igényeit az elnökségünk figyelembe fogja venni.

Dunaszerdahelyre és Komáromra mindig nagy figyelem irányul a helyhatósági választásokon. Itt mi a terve az MKP-nak? Lehet szó közös indulásról a Híddal?

Ezekről a kérdésekről a helyi szervezet dönt. Dunaszerdahely polgármestere, Hájos Zoltán jelenleg a megyei frakcióvezetőnk, és a második legjobb eredménnyel került be a megyei testületbe tavaly novemberben, és úgy gondolom, a számok magukért beszélnek. A dunaszerdahelyi szervezetünk erős jelöltet fog állítani. A komáromi helyzet azért is érdekes, mert a helyi MKP-alapszervezet újjáépítése jelenleg is zajlik. Azért dolgozunk, hogy erős önkormányzati képviseletünk legyen, de arról korai lenne beszélni, polgármesterjelölttel állunk-e elő.

Állítanak saját államfőjelöltet?

Igen, márciusban mutatjuk be.

Kit indítanak?

Mindent a maga idejében. Erős és vállalható jelöltet állítunk.

A Híd is saját jelölttel készül állítani. Felmerült a tárgyalás lehetősége velük?

Ezzel kapcsolatban részükről nem volt megkeresés, és mi sem kerestük őket.

Várható, hogy az MKP megkeresse a Hidat?

Erre az Országos Tanács most nem adott mandátumot. Nincs kizárva, hogy ez így lesz, de egyelőre a klasszikussal szólva sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom.

A szlovák sajtó az utóbbi napokban felkapta, hogy a Híd jelöltje akár Bugár Béla is lehet, és ő maga sem zárta ezt ki kategorikusan. Elfogadható jelölt lenne az MKP számára Bugár?

Csak annyira, amennyire Menyhárt József lenne elfogadható jelölt a Híd számára.

