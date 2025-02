Galántán is százak emlékeztek meg Ján Kuciakról és Martina Kušnírováról (FOTÓK)

Elsőként Michal Greško, a párt képviselője, Ján Kuciak barátjaként szólalt fel. Elmondta róla, hogy a megölt újságíró mindig azt mondta, ha valamit kiderített, hogy ne köszönje meg neki, csak emlékezzen rá. Az elmúlt 7 évben sokszor találkozott Janko és Martina családjával, látta, hogy mit kellett átélniük. Michal Greško lejátszotta Zlatica Kušnírová hangüzenetét, amelyben azokhoz szólt, akiknek még számít mindaz, ami történt és ők is ugyanúgy gondolnak a megölt fiatalokra, mint ő, Martina Kušnírová édesanyja. Úgy véli, a fiatalokkal együtt halnak ki az olyan emberi értékek, mint a szabadság, demokrácia, egyenlőség, véleményszabadság és azok az értékek, amelyekért 1989-ben küzdöttek. Hangsúlyozta, hogy olyan emberek kormányoznak, akiknek régen máshol kellene ülniük. Arra kérte az embereket, hogy segítsenek együtt legyőzni a rosszat.

Michal Greško felolvasta Ján Kuciak apjának levelét. Jozef Kuciak ebben arról írt, hogy a fia és az ő leendő felesége meggyilkolása után a hatalmon lévő kormány által nem korrumpált nyomozók munkájának köszönhetően viszonylag gyorsan sikerült kideríteni gyilkosság elkövetőit és megrendelőit, de ami utána történt, az egy rémálom. „Ahol pénz van, ott hatalom és igazság is van, úgy tűnik, hogy a törvények felett állnak és büntetlenül megengedhetnek maguknak bármit, még gyilkosságot is megrendelhetnek” – fogalmazott. Kifejtette, a tüntetések után úgy tűnt, hogy a tisztesség és az igazságosság győzedelmeskedni fog, de sajnos korai volt az öröm, a maffia uralma visszatért. Szörnyűnek nevezte, hogy nem változik a gyakorlat, a lehallgatás, a megfigyelés, a rágalmazás és a kellemetlen emberek zaklatása. A vádlottak és ügyvédjeik mindenféle jogi következmény nélkül hazudhatnak, félrevezethetnek. Hangsúlyozta, hogy még 7 év szenvedés után sem derült ki az igazság és attól tart, hogy soha nem is fog, de mégis hinni kell benne, hogy legalább az olyan alkalmak, mint a mai, lelassítják azokat, akik a pénzt és a hatalmat a kezükben tartják. Az elmúlt években a terekre kivonuló embertömegek adtak a gyászolóknak erőt és reményt, akiknek Janko és Martinka mindig hiányozni fog. Jozef Kuciak szerint túl régóta tart a rémálom, ezért azt üzente, legyenek velük az emberek és ne felejtsék el a történteket. Gondolatait azzal a kérdéssel zárta, hogy kinek kellene megbocsátani, ha csak annak lehet, aki beismeri a bűnösségét és őszintén sajnálja.

Patrik Dubovský történész, a Nemzeti Emlékezet Intézetének munkatársa emlékeztette a jelenlévőket, hogy két tragikus esemény miatt gyúltek össze. Az egyik egy gyilkosság, a másik az Ukrajnában dúló háború. Mindkettő ártatlan emberek ellen irányuló durva támadás, hidegvérű gyilkosság, területfoglalás, a hatalom demonstrálása. Figyelmeztetett, hogy az ezekre adott reakció, a közöny is hatalmas károkat okozhat. Felhívta a figyelmet, hogy rajtunk múlik, milyen úton halad tovább Szlovákia és Európa, most, amikor az agresszió győzedelmeskedik.