Élő közvetítés Érsekújvárból: az Országjáró magazin a Kultúra Könyvesboltból és a KultúrKorzó irodájából

Nagy Péter, Érsekújvár alpolgármestere emlékérmét hozott az Országjáró kincsesládájába, Széchényi György esztergomi érseket ábrázoló emlékérmét, a város jellegzetes évszámaival, az emlékérme hátsó oldalán a várost átszelő Nyitra folyóval. Szilágyi Tibor tervezte az emlékérmét, mint ahogy a főtéren lévő Széchényi-szobrot is az érsekújvári szobrászművész alkotta. „Keressük-kutatjuk Kárpát-medencében azokat a helyeket, ahol a magyar szó élő, ahol magyar közösségek működnek és az emberek értékálló alkotásokkal próbálják megélni a magyarságukat. Első alkalommal járunk itt, korábban Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és Füleken voltunk. Az érsekújvári műsorban majd közel 50 ember szólal meg 5 óra alatt, 5-6 percet beszélt egy-egy megszólaló, ebben van irodalom, oktatás, kultúra, civil szervezet, gasztronómia, történelmi múlt” – tudtuk meg Domokos Istvántól. A délutáni műsorrészben több érsekújvári alkotó, ékszerkészítő, selyemfestő, fotós, amatőr csillagász is teret kapott. „Másfél hét áll a rendelkezésünkre, mert az országjáró hétről hétre megszólal 5 órában szombaton délelőtt, majd a délutáni órákban. Minden helyszínen itt van az Országjáró kincsesládája, mi ezt a következő helyszínre továbbvisszük Novajba, Heves vármegyébe. Kis magyar településről van szó, ahol alakoskodó farsangolóval zárják a telet. Az a lényeg, hogy tovább éljen a műsor élete egy további helyszínnel” – egészítette ki az elmondottakat Domokos István. A vándorbotra minden településen felkötnek egy szalagot, amit Érsekújvárban Novák Monika, a városi hivatal kulturális főosztályának vezetője tett meg. Érsekújvár jelmondata egy Fehér Klárától vett idézet: Falvatokat Új-várnak nevezzétek! Czifra Szilvia műsorvezetőtől megtudtuk, az érsekújvári Kultúra Könyvesboltba bejönni egyfajta időutazás, ide tértek be a riportalanyok, de az önkormányzat is segítette az érkezők munkáját. Czifra Szilvia hozzátette továbbá, hogy rendszerint olyan helyet választanak, ahol jól érzik magukat az emberek, mint az érsekújváriak a Kultúra Könyvesboltban, mindenki nappalijában. A vendéglátók, Bresťák Sándor amatőr festőművész és Mária remek vendéglátóknak bizonyultak, a KultúrKorzó irodájában annak elnöke, Stugel Tibor fogadta az érkezőket. Ottjártunkkor éppen Plichta Mária mutatta be, Strba Sándor helytörténész egyik tartalmas kiadványára utalva az érsekújvári tökmagos hagyományt.