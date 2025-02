A Szenior Örömtáncot közel 140 résztvevő ropta a szímői Jedlik-házban

Tornóczi Nagy Andrea táncoktató bevezetőjét követően Bób János ismertette a Vág menti község érdekességeit és hagyományőrző, történelmi sétára is invitálta a vendégeket Jedlik Ányos bencés szerzetes, fizikus és feltaláló szülőfalujában. Fellegi Annamária budapesti gyermek- és felnőtt, történelmi tánc és szenior örömtánc oktató, valamint szenior egyensúly tréner alapította az Annamánia táncközösséget, amely ötvözi a hagyományos és modern táncokat. Fontos szempontnak tartotta, hogy magyar zenékkel, saját koreográfiákkal, egyedi hangulattal töltse meg a foglalkozásokat. Energiája kifogyhatatlan és példaértékű. A kezdetekről megtudtuk, hogy még 2022-ben indultak egy taggal, azóta mintegy hétszáz aktív táncos csatlakozott hozzájuk határon innen és határon túl. A szímői találkozón részt vettek csapataik Üllőről, Monorról, Kiskunhalasról, Észak-Komáromból, Monorierdőből, Kiskunmajsából, valamint Budapest-Pestszentlőrinc, -Pestszentimre, -Rákoskert városrészéből, a hazai csapatok közül Gúta és Alsószeli képviseltette magát kiváló hangulattal és lendülettel a nagy találkozón. A táncosoknak bemutatkoztak műsorukkal a helyi óvodások, majd Tornóczi Nagy Andrea fia Bence és párja tartottak oktatást. „Több száz táncunk van, szerintem a modern zene is jó, annak is van jó mondanivalója, csak meg kell ismertetni az idősebb korosztállyal. A budapesti Annamánia közösség rendkívül aktív. Januárban 300-an voltunk Üllőn, nemrég farsangoltunk 130 fővel, táboroztunk Egerben, napi 27-30 ezer lépést tettünk meg az idősebb korosztállyal. Pénteken Nyíregyházán táncoltam száz emberrel. Máricusban gigabulink lesz, a tánc világnapját négy helyen ünnepeljük. Erdélybe, Szerbiába és Sárospatakra is készülünk, nyáron nagymama-unoka táborunk lesz. Majd Macedóniába megyünk, később Hévízre, végül októberben Floridába, ahol a magyar közösség már táncolja a táncainkat. Tavaly együtt szilvesztereztünk, de tervben van egy tánc a kínai nagyfalnál, 2027-ben Vietnámba, 2028-ban Indiába készülünk. A szenior táncból indult ki az egész, de a miénk korosztályokon átívelő táncfoglalkozás. Itt mindenki nyugdíjas, de vannak olyan csapattársaink, akik a demens anyukájukat hozzák. Nálunk nincs kritérium, hogy a fiatalok nem jöhetnek. Együtt lenni jó, együtt táncolni jó!” – tudtuk meg Fellegi Annamáriától. A szímői tánctalálkozót a Jedlik-ház előtti kültéri tánccal zárták a résztvevők. A szervezők hiszik, hogy a szépkorúakban is ég a tűz, a táncon kívül sok más közös kulturális programjuk van. A tánccsoportok valamelyikét látogató hölgyeknek jobb lesz a hangulatuk, vidámabb színeket öltenek magukra, nyitottabbá, elfogadóbbá és mosolygósabbá válnak. Ezt a környezetük, a családjuk is messzemenően értékeli.