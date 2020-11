Milyen az új Hyundai i30 új motorja?

A Hyundai i30 harmadik generációját az Autó-Motor oldalain már korábban is bemutattuk, most annak néztünk utána, milyen lett a járgány felújított változata.

Pozsony | A Hyundai i30 harmadik generációját az Autó-Motor oldalain már korábban is bemutattuk, most annak néztünk utána, milyen lett a járgány felújított változata.

Csapjunk rögtön a lovak, jelen esetben az erőforrások közé, hiszen azon túl, hogy már minden karosszériaváltozat rendelhető N Line kivitelben, megújult a motorpaletta is.

Van miből válogatni

A motorkínálat alapja egy új fejlesztésű, 110 lóerős, 1,5 literes benzinmotor. A kettős befecskendezésű erőforráshoz hatfokozatú kézi sebességváltó csatlakozik. Az 1,0 literes, 120 lóerős T-GDI benzinmotor, amelyet korábban csak hatfokozatú kézi sebességváltóval lehetett megrendelni, mostantól új, hétfokozatú duplakuplungos erőátviteli egységgel is elérhető.

Szintén fontos újdonság, hogy a 120 lóerős 1.0 T-GDI benzinmotor már opciós 48 voltos mild hibrid technológiával is felszerelhető. A rendszerhez kínált, hatfokozatú intelligens manuális sebességváltó (iMT) ugyancsak először elérhető az i30-hoz. Ez a váltó a gázpedál felengedésekor szétválasztja az erőátvitelt és a motort.

Az automata sebességváltó kedvelői számára a 48 voltos mild hibrid rendszer hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval is elérhető.

A Hyundai tájékoztatása szerint továbbra is a kínálatban maradt az 1,6 literes dízelmotor 115 lóerős változata, a hatchback esetében hatfokozatú kézi sebességváltóval van kombinálva. Az 1,6 literes dízelmotor 136 lóerős kivitele mostantól csak 48 voltos mild hibrid technológiával felszerelve elérhető. A hajtáslánchoz hatfokozatú intelligens manuális, de hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó is választható.

A kínálat csúcsát az új, 160 lóerős, 1,5 literes T-GDI benzinmotor testesíti meg, alapkiépítésben 48 voltos mild hibrid technológiával társítva. Ehhez a motorhoz is hatfokozatú intelligens manuális vagy hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó közül választhatunk.

Gazdag felszerelés

A tesztelt járgányban a már említett négyhengeres 1,5 Dpi erőforrás volt, 81 kW (110 LE) teljesítménnyel. A motor hatgangos manuális váltóval volt kombinálva, s a felszereltségi szint tekintetében a Family csomagot tartalmazta. Ez az egyik leggazdagabb felszereltségi szint, hiszen efölött már csak a Style, illetve az N Line csomag található. A legolcsóbb i30-at egyébként épp ezzel a motorral tudják megvenni, a Classic felszereltségi csomaggal 13 690 euróba kerül. Az általunk tesztelt változat a Family csomaggal már 15 890 euróba kerül. Igen, valamivel drágább ez a változat, ám valóban gazdagon felszerelt autót kapnak. Ha nem feltétlenül akarnak a járgányba adaptív sebességtartót, holttérfigyelő rendszert, elektronikus parkolóféket vagy sávkövető rendszert, amely automatikusan kormányozva a sáv közepén tartja az autót, akkor a Family csomaggal is elégedettek lesznek, hiszen azokat a funkciókat tartalmazza, amelyekre a hétköznapi használat során a leggyakrabban szükségük lehet. De vissza az 1,5-ös szívómotorhoz, amelyet ugye nem a vagánysága miatt vesz meg az ember, hanem azért, mert megbízható és strapabíró, s ezt igazolta a teszt is. Az elődjéhez képest kettős befecskendezést kapott, amely ráadásul közelebb került a hengerekhez. A forgatónyomaték 144 Nm-re emelkedett, s 3500 fordulatnál elérhető. Tény, hogy a normális használatához magasabb fordulatszámon kell tartani, ám mondjuk az egyliteres turbóhoz képest nem kell padlógáz ahhoz, hogy kihozzuk belőle a várt teljesítményt. Ennek köszönhetően az i30 ezzel a motorral a hétköznapi használat során is nagyon kellemes utastárs, bár a vártnál valamivel magasabb fordulatszámot meg kell szokni. A fogyasztás egy hét alatt, amikor az időm jelentős részét autópályán töltöttem, 6,6 liter volt 100 kilométeren.

A tesztelt motor városban vagy városba való ingázáshoz lehet ideális választás. Aki azon gondolkozik, hogy a család miatt mondjuk az i30 kombi változatát venné meg, annak már inkább az erősebb motorok valamelyikét ajánlanám. Tetszett, hogy az egyes felszereltségi szintekkel értelmesen kombinálták össze, így nem kell a legdrágább csomagot megvenni ahhoz, hogy a sofőr megkapja az alapvető technológiákat és rendszereket.