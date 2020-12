Miért lehet a BMW 540d a szedánok királya?

Aki rendszeresen olvassa az Autó-motor mellékletet, az tudja, hogy nem vagyok különösebben a szedánok híve. Kényelmesek, praktikusak, ám ezt a fajta karosszériát egyszerűen nem nekem találták ki. Ettől függetlenül kétség nem fér hozzá, hogy a BMW ötös sorozat jelenleg a legjobb, amit ezen a téren a piacon kaphatnak.

Az ötös aktuális generációja 2017-ben mutatkozott be, s mivel azóta már átesett egy ráncfelvarráson, a már felújított, 540d jelölésű változatot kaptam tesztelésre. A legjelentősebb újítások tán az autó orr-részét érintik, amely sokkal élesebb kontúrokat kapott.

A BMW LaserLight a legjobb, amit manapság egy autóban találhatnak. - A szerző felvétele

Ez aztán a fény

Külön kiemelném az extraként rendelhető BMW Laserlight fényszórókat, melyek formája, világoskék színezése is tökéletesen illett az autó kék metálfényezéséhez. Sajnos írott szövegben nem igazán tudom visszaadni azt, amire ezek a fényszórók képesek. Meggyőződésem, hogy a BMW Laserlight jelenleg a legjobb fényszóró-technológia a világon. Koromsötétben, egyenes úton mutatja meg igazán, hogy mire is képes. Olyan tökéletesen és élesen világítja meg az utat, mintha nappal vezetnénk. Ami nagyon tetszik, hogy az út melletti területből is sokat megvilágít, minek köszönhetően időben észrevesszük az úttesthez veszélyesen közel sétáló embereket vagy állatokat.

A távolsági fényszórók be- és kikapcsolása természetesen automatikus. A lámpák olyan tökéletesen kiárnyékolják a szembe közlekedő gépkocsit, hogy mindig csak annyit takarnak el a fényből, hogy az ne vakítsa meg a szemben haladó sofőrt, ám minden más világos marad. A gyártó szerint a lézerfények 650 méteres távolságig elvilágítanak – ennek aligha tud más fényszóró konkurálni. A fények ráadásul a volán legkisebb elmozdítására is reagálnak, a kormánykerékkel együtt mozognak. S ha már fények, nagyon sok gyártó már alkalmazza az utastérben a hangulatvilágítást, a BMW viszont ezt is a tökélyre fejlesztette. Az ajtók kinyitása után ugyanis az ajtókba integrált világítás villog, így ha éjjel valami miatt kénytelenek a sötétben megállni az útszélen, és kinyitják az autót, a sofőrök jó messziről észreveszik a villogó ajtót.

- A szerző felvétele

Alternatív meghajtás

Aki kicsit is ismeri a BMW-t, az tudja, hogy az 540d xDrive jelölésű modell annyit jelent, hogy négykerék-meghajtású, dízelmotorral ellátott járgányról van szó. Ha már kicsit jobban ismerik a márkát, akkor már azt is sejthetik, hogy nagy valószínűséggel soros hathengeres erőforrásról beszélünk, amelynek még a fogyasztása is vélhetően kedvező lesz. Egyébként nem biztos, hogy az autóban ülve felismernék, hogy dízelmotor hajtja az autót, a hangja alapján garantáltan nem.

A két turbóval ellátott háromliteres motor bámulatos teljesítménnyel rendelkezik. Azon túl, hogy 340 lóerőt sikerült a motorból kipréselni, még kerek 700 Nm-es forgatónyomatékkal is rendelkezik. Persze ehhez nagyban hozzájárul – s itt a meglepetés ideje – a 48-voltos mild-hybrid rendszer. Bizony, bizony. Nem is sejtenék, de már ebbe a szedánba is belegyömöszöltek valamit az alternatív meghajtások világából. A pontosság kedvéért: az összes négy- és hathengeres motor már áttért a 48V-os mild-hybrid technológiára, s mindegyik két turbót is kapott. A kínálatot már több plug-in hybrid változat is kiegészíti.

Egy szó mint száz, ennek az ötös sorozatnak egy hét alatt többféle arcát ismertem meg. Ha kedvem volt, padlógázt adtam, s a nyomás szó szerint belepréselt a sportos kialakítású ülésekbe (a gyorsulás jelen esetben 4,6 másodperc). A kanyarokban agresszív volt, a négykerék-meghajtásnak, s magának a karosszériának is köszönhetően viszont nagyon jól fekszik az úton, mintha odaszögelték volna. Az adaptív üzemmóddal is rendelkező M Sport futómű azért elvégzi a dolgát, s érezni, hogy reális időben, szinte másodpercek töredéke alatt igazodik a feltételekhez, a sebességekhez, az útfelülethez, minimalizálva ezáltal például a karosszéria dülöngélését. Itt már csak az időjárás viszontagságai jelentenek korlátokat, s erre bizony gondolni kell. Esős utakon ugyanis még egy ilyen járgány sem képes csodára, ismerni kell a határokat.

Ha nem volt kedvem száguldozni, az ötös megmutatta a másik arcát, a nyugodt, visszafogott, családcentrikus énjét, s mit mondjak, ezt az oldalát is nagyon megkedveltem. Egy rendkívül sokoldalú járgányról van szó, amellyel a kombinált fogyasztás nem lépi túl a hét litert. Mindezt úgy, hogy eleget száguldoztam vele, azt elhihetik. Le a kalappal, hogy a BMW ilyen dinamikát tudott kipréselni egy dízelmotorból, ráadásul ilyen alacsony üzemeltetési költségek mellett.

- A szerző felvétele

Meggyőző

S ahogy több arcát ismertem meg egy hét alatt, úgy többféle érzést is kiváltott bennem. Amint már említettem, nem vagyok híve ezeknek a szedánoknak, nekem egyszerűen unalmasnak tűnnek ezek a karosszériák, s belülről sem fogott meg annyira a járgány, hiszen nem rendelkezett olyan funkcióval vagy opcióval, amely kifejezetten meglepett volna, s amelyet a márka más modelljeiből nem ismertem volna. A vezetés élménye viszont az, ami levett a lábamról. Sportos, agresszív, s ugyanakkor kényelmes és visszafogott is tud lenni. Az átlagos halandó számára kétség kívül a luxuskategóriába tartozó járgányról van szó, amely viszont jól álcázza azt, amit tud és azt is, hogy mennyibe kerül. Ami jelen esetben nem is annyira baj, ha figyelembe vesszük, hogy a járgány kezdőára túllépi a 48 ezer eurót, a tesztelt autóé pedig 100 ezret is. Hiába, a világon a legjobb technológiákhoz nem lehet olcsó pénzért hozzájutni.