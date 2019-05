Az SM és a mozgás nem zárja ki egymást, sőt...

A Ne rejtőzz el, lépj ki a sorból! elnevezésű kampány idei, harmadik évfolyamának célja az, hogy az emberek többet tudjanak meg azezerarcú betegségnek nevezett diagnózisról, megcáfolja a mítoszokat, bátorítsa a betegeket: ne féljenek beszélni betegségükről. Azemberek többségének ez a betegség teljesen ismeretlen. „Kerekesszékben végzed”, „Nem lehet majd gyereked” – hallják az ilyen és ehhez hasonló, sokszor hamis állításokat, amelyek nagyban megnehezítik a kezelést. Bebizonyosodott, hogy a korszerű orvostudomány ma már le tudja lassítani a kóros folyamatot.



Csaknem észrevétlenül jelentkezik



A SM krónikus autoimmun betegség. Lényege, hogy az ember immunrendszere az idegrendszert támadja meg. Ezerarcú betegségnek is nevezik. Nem lehet megjósolni, kinél milyen gyorsan halad előre, mert ez a folyamat minden betegnél más. Kezdetben „egyszerű” kimerültség vagy stressz jelentkezhet, aminek a beteg nem is tulajdonít túl nagy jelentőséget. Évekig szenvedhet, míg kiderül, valójában mi is okozza a problémákat: az állandó fáradtságot, a mozgásproblémákat, a fájdalmakat, a látászavarokat vagy a depressziót.

Nem mindig egyszerű a betegség diagnosztizálása. Egyértelmű teszt nem létezik kimutatására, ezért gondosan elemezni kell azanamnézist, a tüneteket, valamint a képalkotó és laboratóriumi kivizsgálások eredményeit. A korai diagnózis és a hatékony kezelés rendkívül fontos a prognózis szempontjából. „Nincs olyan gyógyszer, amely a sclerosis multiplexet közvetlenül gyógyítaná. Ám olyan preparátum van, ami hat a betegség lefolyására, ami képes enyhíteni, sőt megállítani a betegség előrehaladását, vagy megelőzni további tünetek jelentkezését” – mondta dr. Slavomíra Kováčová neurológus. A kezelés célja napjainkban a központi idegrendszer visszafordíthatatlan károsodásának megakadályozása, valamint az előrehaladó betegséggel járó testi és lelki károsodás enyhítése. Rendkívül fontos, hogy a kezelés időben elkezdődjön.



Az orvos-beteg kapcsolat



A múltban azt tartották ideálisnak, ha a beteg passzív volt. Elvárták, hogy tiszteletben tartsa az orvos ajánlásait nemcsak a gyógyszereket, hanem az életmódot illetően is. Mára megváltozott a helyzet. Ma már a beteg aktív hozzáállása és az a kívánatos, hogy felelősséget vállal a kezelésért. „Jobb eredményeket lehet elérni a kezelésben, ha a beteg pontosan, egyszerűen el tudja mondani egészségi állapotát, van elképzelése a javulásról és a kezelés lehetőségeiről, ha nyíltan elmondja, mi az, amit nem ért, esetleg elmondja a kezelés mellékhatásait” – magyarázta dr. Pavla Nôtová klinikai pszichológus.



A mozgás csökkenti a fáradtságot



Míg a múltban a sclerosis multiplexben szenvedő betegnek nem ajánlották a mozgást, a legújabb ismeretek szerint a testmozgást be kell építeni be a kezelésbe. A tapasztalatok a mozgás előnyeit igazolják: javul a szervezet oxigénellátása, nő az izomerő, a mozgékonyság, csökken a fáradtság, javul az életminőség. Az emlékezet- és összpontosítási zavarokat is enyhíteni lehet rendszeres mozgással. A szakemberek elsősorban a futást, a kerékpározást, a jógát, a pilatest és a gyengébb edzést javasolják a betegeknek. „A könnyű és közepes erősségű tréning a legígéretesebb nem gyógyszeres kezelést jelenti. Csökkenti a fáradtságot, a depressziót, és javítja az élet minőséget úgy, hogy közben a tünetek nem erősödnek. Ezért rendkívül fontos olyan mozgásformát találni, amit képes a beteg rendszeresen végezni. Nem kevésbé fontos az étkezés, mégpedig a testre szabott. A szakemberekkel együttműködve az SM-ben szenvedő betegeknek olyan étkezési mintáját dolgoztuk ki, amelyben különös hangsúlyt helyeztünk a gyulladást kiváltó ételek csökkentésére és az antioxidánsok mennyiségének növelésére” – magyarázta dr. Darina Slezáková.



A leggyakoribb panaszok



A depresszió, a fáradtság, a szorongás és az alvászavar lehet a sclerosis multiplex első tünete. A fáradtság például nagyon gyakori, a betegek 53-90 százalékát sújtja. A nyugtalan lábak szindróma, a végtaggyengeség, az írás-, emlékezet- és koncentrációzavar szintén ezek közé sorolható. Urológiai problémák is társulnak a betegséghez: a páciensek több mint fele inkontinenciával, ürítési zavarral küszködik, a férfiak 60 százaléka pedig merevedési zavarról számol be. Gyakran ez az első tünet, ami a betegségre utalhat. Rendkívül fontos, hogy a beteg őszintén és érthetően mondja el problémáit, azokat is, amelyekről nem szívesen beszél. Ez nemcsak az orvosnak könnyíti meg a dolgát, hanem magát a kezelést is pozitív irányba befolyásolja.

A Ne rejtőzz el, lépj ki a sorból! kampány idei évfolyamának fővédnöke Anasztazia Kuzminova háromszoros olimpiai bajnok és sok más ismert személyiség. A két szlovákiai betegszervezet – a Szlovák Sclerosis Multiplex Szövetség és a Nádej SM szövetség – érdekes rendezvényeivel is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a betegek megtanuljanak őszintén beszélni betegségükről.

