Az ukránok azt állítják, hogy már 14 ezer orosz katonával végeztek

Az amerikai hírszerzés becslései szerint nagyjából 7 ezer orosz katona eshetett el eddig, és 14 ezer sérülhetett meg.

Az ukrán hadsereg pénteki közlése szerint több mint 14 ezer orosz katona esett el eddig a háborúban, az ukránok pedig többek között 93 orosz repülőt és 112 orosz helikoptert lőttek le, 450 orosz tankot semmisítettek meg.

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 18, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/aZ4LjspMjQ