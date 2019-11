Ünnepek előtt még van akciós repülőjegy

A decemberi ármustránkból már látható az ünnepi felárak előszele, a legtöbb helyre már drágábbak a jegyek, de azért még találunk jó ár-érték arányú ajánlatokat is. A népszerű helyeket figyelő összeállításunkban 12 olyan célállomás van, ahova 29–73 euró közötti áron tudunk repülőjegyet foglalni oda-vissza útra, ami még mindig nagyon jó hír. A legolcsóbb most is Berlin (29 €), majd London (32 €), Brüsszel, Barcelona (37 €) következik. Négy olyan város is van, ahova 44 euró a retúrjegy decemberi utazásra, ez pedig Madrid, Róma és Párizs. Figyelemreméltó, hogy már Amszterdamba is 50 euró alatti áron foglalhatunk repülőjegyet, pedig a holland városba sokáig bőven száz euró feletti volt az ár.

Ha a távolabbi célállomásokat figyeljük, akkor látható, hogy ott is nőttek az árak, ennek oka, hogy ezeken a helyeken most indul a főszezon, és ez meg is látszik az árakon. A legolcsóbb most Dubajba elrepülni, a luxus városába decemberre már 299 euróért is foglalhatunk jegyet. Ha távolabb utaznánk, akkor Bangkok lehet jó célállomás (483 €), a thai fővárosba továbbra is 500 euró alatti áron repülhetünk. Ugyanez igaz az ország legnépszerűbb kikötőjére, Phuketre is (492 €). Már több hónapja tart az a kedvező jelenség, hogy a sokáig prémium célállomásnak tartott Bali is tartósan a 600 euró alatti sávba került, most 576 euró egy. Kiemelkedően jó áron van még repülőjegy Pekingbe (378 €), Hongkongba (367 €) és Tokióba is (429 €).

Amerika felé pillantva most is vannak olcsóbb árak, érdekesség, hogy most többe kerül New York (410 €), mint a sokkal távolabbi San Francisco (407 €). A főszezonhoz képest nagyon jó áron foglalhatunk jegyet a Hawaii-szigetekre is (831 €). Az idei év utolsó és az új év első két hetében várhatóan az egekbe szöknek az árak, de január másik felében ismét visszatérhetnek az olcsó téli árak a piacra.