Szinte már bárhova utazhatunk

Magyarország

A Liszt Ferenc repülőtéren megszűnt a kötelező maszkviselés és a járványügyi el­lenőrzés a beléptetésnél. Minden, Magyarországra vonatkozó beuta­zási korlátozást eltörölt a kormány március 7-én, így 24 hónap után újra visszaáll a koronavírus-jár­vány előtti rend a magyar főváros légikikötőjében, vagyis minden utas oltási és gyógyultsági igazolás, valamint negatív PCR-teszt nélkül léphet be itt Magyarország terüle­tére. A repülőtéren kizárólag ha­tárellenőrzés zajlik, a járványügyi ellenőrzés teljes egészében meg­szűnt. A schengeni országokból érkező utasok akadálymentesen, dokumentum-ellenőrzés nélkül léphetnek be, a nem schengeni országokból érkező utasok eseté­ben pedig csak a szokásos feltéte­lek ellenőrzése történik. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is megszűnt a kötelező maszkviselés az utasforgalmi területeken, azonban a folyamatos kézfertőt­lenítés és a biztonsági távolság megtartása továbbra is javasolt.

Görögország

Keddtől nem kell kitölteniük a kontaktuskövetéshez használt, Passenger Locator Form elnevezésű nyomtatványt a Gö­rögországba utazóknak. Egy kicsit enyhültek a maszkviselésre vo­natkozó szabályok is, szabadtéren már nem kell felvenni a maszkot. A vendéglátóhelyeken, szabadidős és sportlétesítményekben, vala­mint zárt térben tartott rendezvé­nyeken továbbra is be kell mutatni a hét hónapnál nem régebbi vé­dettségi igazolást.

Nagy-Britannia

Március 18-tól megszűnik a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt összes beutazási korlátozás Nagy-Bri­tanniában. Grant Shapps brit közlekedési miniszter a Twitteren közzétett bejelentésében kiemel­te: március 18-án brit idő szerint hajnali 4 órától – közép-európai idő szerint 5 órától – a külföldről érkezőknek nem kell kitölteniük az utasazonosító űrlapot (passenger locator form), és senkinek nem kell koronavírustesztet végeztet­nie. A tesztelési kötelezettség teljes eltörlése azokra a beutazókra is vo­natkozik, akiknek nincs teljes körű oltásuk a koronavírus ellen.

Franciaország

Megszűnnek a korlátozások. Franciaországban az előzetesen bejelentett menetrend szerint a tömegközlekedési jár­műveket és az egészségügyi in­tézményeket kivéve, mindenhol megszűnik a kötelező maszkvise­lés, és a kormány felfüggeszti az oltottsági igazolás bemutatásának kötelezettségét.

Seychelle-szigetek

Március 15-től minden teljesen beoltott turista a Seychelle-szigetekre érkezéskor mentesül a negatív PCR-teszt felmutatása alól. Az oltással nem rendelkező turistának egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre vagy 24 óránál nem régeb­bi antigéntesztre van szükségük a Seychelle-szigetekre való belépés­hez. Továbbá az utasoknak nem kell karanténba vonulniuk.

Malajzia

Áprilistól teljesen meg­nyitja határait a kétszer oltott láto­gatók előtt. A kétszer oltott látoga­tóknak nem kell majd karanténba vonulniuk, ettől függetlenül a be­utazás körülményes lesz: az oltási igazolás mellett egy negatív PCR-tesztet is be kell majd mutatni ér­kezéskor, érkezés után pedig egy negatív antigéntesztet – értesült a der-farang.com. A helyi kormány tervei szerint áprilistól a legtöbb járványügyi korlátozást eltörlik, csak a maszkviselési kötelezettség marad.

Szabó Laci,

MTI, Turizmus