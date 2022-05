Ezekben az országokban nyaralhatunk oltás és teszt nélkül

Olaszország

Május elsejétől sokkal könnyebben utazhatunk Olaszországba, mivel eltörölték az oltási vagy védettségi igazolás használatát. Tömegközle­kedési eszközre, munkahelyre, üz­letbe, zárt térbe bármilyen igazolás nélkül be lehet menni. Most pedig arról is döntöttek, hogy június kö­zepéig kötelező marad a maszkhasz­nálat zárt térben (tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, színhá­zakban, diszkókban).

Horvátország

Horvátországban május 1-jétől megszűnt minden beutazásra vo­natkozó járványügyi korlátozás. A határátlépésre a koronavírus-járvány előtti feltételek érvénye­sek – írták, hozzátéve: egyebek között a schengeni határellenőr­zési kódex és a külföldiekre vo­natkozó törvény által előírt köve­telményeknek kell megfelelni.

Németország

A német szövetségi kormány május 31-ig meghosszabbította az ország­ba történő beutazás járványügyi szabályainak érvényességi idejét. A beutazókra így továbbra is a 3G-szabály vonatkozik, tehát csak az oltás, a gyógyultság vagy negatív teszteredmény igazolásával lehet belépni az országba.

Görögország

Május 1-jétől, tehát vasárnap­tól már nincs szükség oltási, gyógyultsági igazolásra, vagy tesztre a Görögországba történő beuta­záshoz. Az ország miniszterelnöke szerint kiváló lesz náluk az idei szezon. Az éttermekbe, bárokba, üzletekbe és múzeumokba történő belépésnél már nem kell az igazo­lást bemutatni ettől az időponttól. A maszkviselési kötelezettség egy­előre megmarad a nyilvános belső terekben. A korlátozások feloldását ősszel felülvizsgálják. A beutazás előtti regisztrációt még márciusban eltörölte Görögország.

Malajzia

Május 1-jétől tesztkötelezettség nél­kül utazhatnak Malajziába a telje­sen beoltott turisták és a 12 év alatti gyerekek. A teljesen beoltott turis­ták és a 12 év alatti gyerekek korlá­tozások nélkül utazhatnak Malajzi­ába május 1-jétől. Eltörlik az utazás előtti és az érkezés utáni tesztet, és a Covid-19-biztosítás igazolását sem kell bemutatni ettől az időponttól. Továbbra is érvényes, hogy a beuta­zóknak online regisztrálniuk kell a MySejahtera-applikáción.

Szabó Laci, MTI, Turizmus.com