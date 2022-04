Az európai országok fokozatosan megszüntetik szinte az összes járványügyi intézkedéseket, már csak legfeljebb a maszkviselést teszik kötelezővé, azt is csak bizonyos helyeken. Nemcsak Európa, de a népszerű ázsiai, afrikai országok is megnyitják határaikat.

A legfrissebb hír, hogy április 9-től Horvát­országban már nem kérnek védettségi iga­zolást a belépésnél. Megszűnik a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlá­tozások zöme Horvátországban: nem kell oltási igazolást felmu­tatni az intézményekben és a határátlépésnél, valamint néhány kivétellel védőmaszkot sem kell viselni a zárt nyilvános helyeken – jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. A határlépésre vonatkozó szabályok is változnak. Az európai uniós állampolgárok korlátozások nélkül léphetnek be Horvátországba, ez vonatkozik az Ukrajnából érkező menekültekre is. Más, nem uniós állampolgárok­nak rendelkezniük kell védettségi igazolással, de nem kell többé meg­indokolniuk jövetelük célját – ma­gyarázta a belügyminiszter.

A repjegykiraly.hu utazási oldal ösz-szegyűjtötte, mely országokba utaz­hatunk korlátozások nélkül, illetve melyek azok a népszerű célállomá­sok, ahol még bizonyos feltételek­nek meg kell feleljünk, ha oda sze­retnénk utazni

Országok, ahova szabadon utazhatunk: ● Aruba – 2022. március 16-tól ● Argentína – 2022. április 3-tól ● Bahrein – 2022. február 26-tól ● Curaçao – 2022. március 10-től ● Csehország – 2022. március 18-tól ● Costa Rica – 2022. március 24-től ● Dánia – 2022. március 1-től ● Egyesült Királyság – 2022. március 14-től ● El Salvador – 2021. november 15-től ● Finnország – 2022. február 15-től ● Gabon – 2022. március 18-tól ● Grenada – 2022. március 31-től ● Hollandia – 2022. március 23-tól ● Horvátország – 2022. április 9-től ● Írország – 2022. március 6-tól ● Izland – 2022. február 25-től ● Jemen – 2022. március 18-tól ● Jordánia – 2022. március 1-től ● Kenya – 2022. március 1-től ● Kuba – 2022. április 6-tól ● Litvánia – 2022. március 1-től ● Lengyelország – 2022. március 28-tól ● Lettország – 2022. április 1-től ● Maldív-szigetek – 2022. március 14-től (csak regisztrációs nyomtatvány szükséges) ● Mexikó – a járvány kitörése óta szinte folyamatosan nyitva maradt ● Moldova – 2022. március 17-től ● Mongólia – 2022. március 17-től ● Montenegró – 2022. március 10-től ● Norvégia – 2022. február 12-től ● Románia – 2022. március 9-től (csak a nevezési lap kitöltése szükséges) ● Szaúd-Arábia – 2022. március 9-től ● Szlovénia – 2022. február 21-től ● Svájc – 2022. február 17-től ● Svédország – 2022. február 9-től Népszerű úti célok, ahol bizonyos korlátozások továbbra is érvényben vannak: ● USA: oltás, űrlap kitöltése ● Egyesült Arab Emírségek: 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt vagy oltás ● Egyiptom: 72 óránál nem régeb­bi negatív PCR-teszt ● Törökország: teszt / oltás / fertő­zésen átesett ● Zanzibár: 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt (csak oltással) ● Thaiföld: oltás, érkezés után teszt

Szabó Laci, repjegykirály.hu