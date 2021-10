Most valóban olcsón repülhetünk – akciós repjegyek 20 eurótól

Aki olcsón szeretne utazni, annak érdemes most foglalnia. - TASR-felvétel

Az európai légitársaságok idén ős­szel rendkívüli kedvezményekkel csábítják utazásra az embereket. Az oda-vissza útra szóló árak je­lenleg 20 eurótól kezdődnek, és több mint 30 célállomásra talá­lunk legfeljebb 40 euróba kerülő jegyet – köztük az olyan népsze­rű helyekre is, mint Barcelona, Róma, Brüsszel, London, Athén, Malaga, Ibiza, Mallorca, vagy éppen Párizs. Külön kiemelnénk az olyan, most valóban olcsón el­érhető helyeket, mint Reykjavík (61 €), Szentpétervár (55 €), vagy éppen Dubaj (92 €).

Ahogy nyitnak az unión kívü­li országok, úgy jelennek meg az akciós jegyek a célállomásra, ez a trend jól látható például az Amerikai Egyesült Államok ese­tében, a novemberi nyitás hírére jelentősen csökkentek az árak, madridi indulással már 219 euró­ért tudunk foglalni repülőjegyet Miamiba vagy New Yorkba, ha a bécsi vagy budapesti indulást pre­feráljuk, akkor 369 eurótól kez­dődnek a jegyárak. A nyitó, vagy már megnyitott egzotikus célállo­mások sem kerülnek idén sokba, 500 euró alatti áron foglalhatunk jegyet Zanzibárba, Bangkokba vagy éppen a Maldív-szigetekre.

Az unión belüli utazási szabadság az őszi, téli idényben minden bizonnyal alacsonyan tartja a jegyárakat, ám szakemberek figyelmeztetnek, hogy ha semmi rendkívüli nem történik, akkor jövő tavasztól jelen­tős áremelkedésre lehet számítani. Vagyis aki olcsón szeretne utazni, annak érdemes most foglalnia, an­nál is inkább, mivel a legtöbb légi­társaság még rugalmasan kezeli a módosításokat – akár díjmentesen változtathatunk az utazás időpont­ján –, és a szállodai szobaárak is kedvezőek az őszi, téli időszakban, kivéve a mindig telt házas karácso­nyi, újévi időpontokat