Mindent visznek, ami mozdítható a magyar hotelekből

A szállásadókat a pandémia mellett az enyveskezű vendégek is megtépázták, nem csökkent a lopások és a rongálások száma a Szallas.hu friss felmérése szerint. Bár fogyóeszközök listáját a törülközők vezetik, robotporszívót, tömítőgyűrűt és juharfát is tulajdonított már el vendég. A legtöbb szálláson minden tizedik távozó vendég után hiányzik valami.

A kutatás tanúsága szerint még mindig jellemző, hogy egy vendég eltulajdonít valamit: az elmúlt másfél évben a szállásadók kétharmadát érte ilyen veszteség. A „szarkák” körében a törülköző a legcsillogóbb kincs, három szállásadóból kettőnél nem teljes a darabszám a vendég távozását követően. Bármennyire is meglepő, minden második szállásról az evőeszközöknek kélt lába. Minden ötödik helyről csentek már el valamilyen elektromos berendezést.

Az ágynemű, a tisztálkodási szerek, a távirányítók, hamutálak és a minibár tartalma is fogyóeszköznek bizonyulnak. Mint ahogy a toalettpapír is szuvenírnek számít. De az elmondások alapján az sem ritka, hogy az udvaron található termést szüretelik le és viszik haza, épp úgy, mint a kikészített teafiltereket, kávékapszulákat. Persze ezektől a már-már klasszikus esetektől eltérően, olykor bizony felszaladt a szállásadók szemöldöke is a látottaktól. Volt, ahol csak a képkeret maradt a falon, a benne egykoron virító festménynek pedig hűlt helye fogadta a tulajt. Valakinél a csillárt szerelték le, másoknál kicsavarták az energiatakarékos izzókat, lenyúlták a ceruzaelemeket, dekorációs tárgyakat emeltek el. De loptak már el a vendégek wifiroutert, set-top boxot, zuhanyfüggönyt, kerti széket, továbbá szereltek le fogast és polcot is. Akadt olyan apartmanos is, akinél a csaptelep tömítőgyűrűjét vitték el. Valaki tévével lépett meg, egy másik vendég pedig egy robotporszívóval lett gazdagabb. Mégis talán az a szállásadó lepődhetett meg a legjobban, akinél kiásták a japán juharfát, vagy akinek a kertjében lévő homokozóból tűnt el a homok. Sajnos az is előfordul, hogy valaki a kulccsal együtt távozik és nem hajlandó visszaadni azt.

A legtöbb szállásadónál körülbelül minden tizedik távozó vendég után hiányzik valami. Mégis a többség szerint ez nagyságrendileg ugyanolyan arány, mint a pandémia előtt, csupán 14 százalékuk érzi úgy, hogy gyarapodott az enyveskezű vendégek száma az elmúlt másfél évben. A felmérés szerint átlagosan szobánként hozzávetőlegesen 5000 forint (14 euró) értékű kárral kalkulálnak. A szállásadók zöme nem foglalkozik ezekkel a kisebb lopásokkal, beletervezi az áraiba. Komolyabb eszmei vagy anyagi érték esetén értesítik a vendéget, hogy adja vissza. Vannak, akik sikerrel járnak: a szállásadók 28 százaléka visszakapta már vendégétől az elcsent holmit, 16 százaléknak meg a szembesítést követő beismerés után megtérítették a kárt. Azonban az esetek 56 százalékában tagadás a reakció.