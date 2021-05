Hévízi wellnessnyaralás – Palace Hotel****

Elérkezett végre a nyitás ideje, amikor újra élvezhetjük a szabadság régen tapasztalt formáját. Otthonunkból kiszabadulva, a nehéz időszak fáradalmainak kipihenésével egy kis feltöltődésre vágyunk, illetve az aktív kikapcsolódásra. Hévíz városa a családosok és a fiatalabb korosztály felé is nyitni szeretne a visszatérésre időzített megújult arculatával, ezzel is hangsúlyozva, hogy a város fő látványossága, a világ legnagyobb meleg vizű forrástava mellett egyéb látnivalókkal, programokkal is várják az ideérkezőket.