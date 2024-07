Magyar Péter: Kitiltottak Gombaszögről

„Tulajdonképpen kitiltottak engem a táborból” – jelentette ki Magyar még a vasárnap esti élő videó-bejelentkezésében, amelyre a Napunk hívta fel a figyelmet. Magyar a továbbiakban arról beszél, Gombaszögön eddig tudták ütköztetni a véleményeiket a magyar kormánypárti és ellenzéki képviselők. „Már ha volt mit ütköztetni” – tette hozzá. Szerinte ők azért válhattak kellemetlenné a „fideszes felvidéki szatelitszervezetnek”, mert ő és pártja valódi ellenzéki erőt jelent.

Tusványos és Gombaszög

A Tisza Párt elnöke azt is megemlíti, az Erdélyben rendezett Tusványosra, vagyis a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba sem kaptak meghívót, ahol egyébként más magyar ellenzéki pártok képviselői időnként megjelennek. Magyar szerint azonban ezek a szereplők gyakran csak látszatvitákat folytatnak a fideszes politikusokkal. „Amikor feltűnt egy valódi ellenzéki erő, amelynek a 2026-os választáson komoly esélye van arra, hogy leváltsa ezt a kormányt, akkor már nem olyan fontos, hogy meghívják a képviselőinket” – bírálja az erdélyi rendezvény szervezőit Magyar, és hozzáteszi, a régebbi, általa idézőjelesen ellenzékinek nevezett magyarországi pártok minden bizonnyal idén is képviseltetik majd magukat Tusványoson. „Jókat szórakoznak és mulatnak a fideszes elittel, illetve álvitákat tartanak. Ugyanilyen a gombaszögi tábor is, ahonnan kitiltottak minket” – jelentette ki Magyar Péter.

Hétfőn pedig az ellenzéki politikus a Telexnek így nyilatkozott: „Örömmel vettem az Új Szó meghívását a gombaszögi táborba. Jó lehetőség lett volna a beszélgetés arra, hogy a Tisza Párt terveiről a felvidéki magyarság is részletes tájékoztatást kapjon. Sajnálom, hogy a tábor szervezői mondvacsinált okokkal ellehetetlenítették a beszélgetésen történő részvételemet. Sajnos ez is egy újabb bizonyítéka arra, hogy milyen mélyen rátelepedett a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere a külhoni magyar politikai életre is”.

Magyar Péter hozzátette, a Tisza Párt egyre több támogató üzenetet és meghívást kap a „Kárpát-medence legtávolabbi településeiről is”, miközben az erdélyi Tusványosra és a vajdasági Tranzit Fesztiválra sem kapott meghívást. „Köszönöm az Új Szó munkatársainak a kiállást, remélem, hogy hamarosan egy másik helyszínen sor kerülhet a beszélgetésre” – tette hozzá.

A gombaszögi vétó

Ahogy arról beszámoltunk, Az Új Szó a tábor közéleti programja keretében július 20-ára szervezett egy pódiumbeszélgetést, amelyre a magyarországi ellenzéki vezetőt, Magyar Pétert és a szlovákiai ellenzéki politikust, Grendel Gábort hívta meg. A beszélgetés témája az ellenzéki politizálás lehetőségei lett volna, amibe mindkét vendég beleegyezett. A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői azonban nem tették lehetővé, hogy ez a beszélgetés ebben a formában megvalósuljon. „Magyar Péter mellé Grendel Gábor nem kellő paritás, ezt a programbizottság megvétózta, és csak olyan formában tudja a tábor befogadni, hogyha a státuszához illő releváns ellensúly vállalja a vitát” – közölték a tábor szervezői lapunkkal.



A szervezők kifejezetten azt kérték, Grendel helyett magát Orbán Viktort, vagy legalább a Fidesz EP-képviselőjét, Deutsch Tamást hívjuk meg Magyar beszélgetőpartnereként. Lapunk felvette a kapcsolatot Deutsch titkárságával, de kiderült, a fideszes EP-képviselő ugyanezen rendezvényen egy ugyancsak július 20-án megvalósuló másik beszélgetésre már elígérkezett, ezen kívül pedig egyéb programon nem tud részt venni. Mivel ezt a másik programot már korábban megszervezték, erről a tábor szervezőinek is tudnia kellett.



Ezt követően a rendezvény szervezői, Gál Kinga, Gyürk András, Győri Enikő fideszes EP-képviselőt említve, javaslatokat tettek arra, ki legyen Magyar vitapartnere. Szerkesztőségünk vezetése azonban úgy látta, a rendezvény szervezői által tett ezen javaslatoknak már nincs értelme, az ilyesmibe már nem megyünk bele. Amiatt, hogy a szervezők így viszonyultak Magyar Péter és Grendel Gábor meghívásához, az Új Szó idén távol marad a Gombaszögi Nyári Táborban való szerepléstől, szerkesztőségünk az összes tervezett programpontját, beszélgetését lemondta.

Tavaly Deutsch szólózott

Az említett fideszes EP-képviselő, Deutsch Tamás tavaly a Gombaszögi Nyári Táborban a Magyar7 által szervezett pódiumbeszélgetésen nem vitában szerepelt, hanem a sajtóorgánum munkatársa egyedül őt kérdezte, a magyar kormánypárti politikus mellett egyáltalán nem volt vitapartner. Magyar7 médiacsaládot szinte teljes egészében a magyar kormány finanszírozza.