Sorozatdaráló – Kisvárosi gyilkosság Kate Winslettel

Láttunk már néhány sötét múlttal rendelkező nyomozót, aki a szakmájában csúcs, de a magánélete csődtömeg, és idilli kisvárosból is láttunk már párat, melyek a felszínen barátságosnak tűnhetnek ugyan, de a családi házak falai mindig sötét titkokat rejtenek. Olyan nyomozót is láttunk már, aki nem szeret a szabályok szerint játszani, ezért rendre szembekerül a feletteseivel, és az sem bír az újdonság erejével, amikor a cselekményt egy fiatal, titokzatos életet élő lány brutális meggyilkolása indítja be. Ha az ember csak felszínesen olvasgat az Easttowni rejtélyekről, könnyedén gondolhatja, hogy már sok hasonlót láthatott. A showrunner, Brad Ingelsby nagy erénye, hogy a rengeteg ismerős alkotóelem ellenére a sorozat mégis frissnek, sőt rendkívül erőteljesnek hat. Ingelsby ugyan komolyan veszi a műfajt, és a története krimiként is pompásan helytáll (a hétből öt részt láthattam már, és gyakorlott kriminézőként továbbra sincs fogalmam arról, ki lehet a hunyó), ugyanis figyelt arra, hogy kellő mennyiségű fordulatot tartogasson, azonban az Easttowni rejtélyek elsősorban a főhőse miatt emelkedik ki a mezőnyből. Mare Sheehan karaktere igazi főnyeremény egy olyan kaliberű színésznőnek, mint Kate Winslet. Mare a világ összes problémáját a vállán hordozza, alkatából fakadóan szinte sosem kér segítséget, a rá nehezedő magánéleti és szakmai problémák súlya azonban egy idő után megrogyasztja őt, megmutatva a sebezhető oldalát valakinek, aki nagyon nem szeret sebezhetőnek látszani. Winslet egy pillanatra sem próbálja meg Mare-t szimpatikussá tenni, csak úgy sorjáznak az ellenszenvesebbnél ellenszenvesebb tulajdonságai, mégis láthatjuk mögötte a szerető, törődő, aggódó embert, aki sokszor pont a szerettei védelmében, kétségbeesésében hozza meg a legrosszabb döntéseit. A karakter múltja teli van tragédiákkal, és pont az izgalmas Mare-ben, hogy próbál úgy élni, ne ezek határozzák meg őt, de hosszú évek mellőzése egyszer csak berobban, az elnyomott lelki gondok pedig egyszerre szakadnak rá, a sorozat legjobb pillanatait szerezve. Karaktertanulmány ez a javából.

- Képarchívum

Az Easttowni rejtélyek ízig-vérig szerzői sorozat, amit jól jelez, hogy mind a hét részt egyetlen író írta, és mind a hét epizódot egyetlen rendező (Craig Zobel – A hátrahagyottak) jegyzi. Ennek köszönhető, hogy van egy markáns tempója, stílusa és felépítése. Akciójelenetből viszonylag kevés van, de ami van, az maga a tökély. Az ötödik epizód csúcsjelenete például olyan veszettül izgalmas, ami után a Hetedik vagy A bárányok hallgatnak rajongói is megnyalhatják mind a tíz ujjukat. Kate Winslet nagy színésznő, és van már néhány emlékezetes szerep mögötte, de ennyire színes, változatos és kiszámíthatatlan karaktert, mint amilyen Mare Sheehan, még sosem játszhatott.