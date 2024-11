Új csatár a magyar válogatottban; Mocsi újra kimaradt

A kerethirdetés során két új nevet fedezhettünk fel a névsorban, Gruber Zsombor a Ferencváros támadója, Szabó Levente pedig a Braunschweig csapatát erősíti. Ők Gazdag Dániel és Ádám Martin helyére kerültek be. „Gazdag számára már befejeződött a bajnokság és sérült is volt, Ádám Martin pedig sajnos most nincs a legjobb formájában, de könnyen lehet, hogy márciusban már ismét mindketten kerettagok lesznek. Távollétük azonban kitűnő lehetőség arra, hogy Grubert és Szabót is közelről megnézzük. Mindkettejüket régóta ismerjük és követjük, hiszen már a Puskás Akadémiában illetve a Mol Fehérvár FC-ben is figyeltük őket. Szabó jól teljesít a Braunschweigben, gólokat is szerez, Gruber pedig ugyan nem mindig játszik, de bármikor lehetőséget kap a Fradiban, jól teljesít, ahogy azt például a Debrecen ellen is láthattuk” – idézte az Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja a szövetségi kapitányt.

Szabó Levente idén nyáron igazolt az Eintracht Braunschweig csapatához, amelyben az idei szezonban 11 német másodosztályú bajnokin 3 gólt és 1 gólpasszt jegyzett, valamint egy kupameccsen is betalált a kapuba. A 25 éves csatár az előző idény őszét a Fehérvár, a tavaszt a Diósgyőr csapatában töltötte. Grubert a Puskás Akadémiától igazolta le az FTC, ahol eddig 9 meccsen kapott lehetőséget, és vasárnap a Debrecen ellen szerezte meg első gólját, amellyel pontot mentett csapatának a nem túl jó formában lévő Loki ellen.

A védelemben nem változtatott Rossi, Botka Endrére annak ellenére is számít, hogy a játékos kevesebb lehetőséget kap a Ferencvárosban, de a szakmai stáb szerint „a tulajdonságai alapján hasznos tagja a csapatnak, ráadásul a válogatottban mindig jól teljesít.”

Így újra kimaradt a lakszakállasi Mocsi Attila, aki idén márciusban mutatkozott be a válogatottban, amikor Koszovó ellen csereként jutott szóhoz a 2:0-ra megnyert mérkőzés hajrájában. Ezt követően viszont a keretbe sem hívta be Marco Rossi, így lemaradt a nyári Európa-bajnokságról és az őszi Nemzetek Ligája meccsekről is. Eközben klubcsapatában, a török élvonalban szereplő Rizesporban eddig mind a tíz bajnokit végigjátszotta. Igaz csapata nem kezdte jól a szezont, hiszen csak a 16. helyen áll a bajnokságban, de legutóbbi három mérkőzésükből kettőt is megnyertek Mocsiék.