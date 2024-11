A gútai Tóth Nikolettet motiválja, hogy Elek Gáborral dolgozhat

Nyáron igazolt az Alba Fehérvártól az NB I újoncához. Meglepte valami, miután megérkezett Esztergomba?

Amikor megkerestek az esztergomiak, vázoltak nekem egy remek tervet, amit most, hogy már itt vagyok, látom, hogy minden téren meg is valósítanak. Így nem mondanám, hogy bármi is meglepett volna. A csapaton belül is nagyon jó, családias a közeg, szerintem ezeknek a dolgoknak tudható be a jó szezonrajt is. Biztos lesznek majd hullámvölgyek, de nincs kétségem afelől, hogy ilyen körülmények között és ilyen hangulatban jól, a tervek szerint fogjuk zárni a bajnokságot.

Milyen a közös munka Elek Gáborral, aki szigorú edző hírében áll?

Többnyire valóban szigorú, de néha azért ő is viccesre veszi a figurát. Ez is egy újabb titka lehet annak, ahol most tartunk. Amikor kell, megkapjuk a letolást is, de a dicséretek sem maradnak el sem az edzéseken, sem a mérkőzéseken vagy azok után. Sokan vagyunk fiatalok a csapatban, és úgy gondolom, hogy nagyon motiválólag hat ránk, hogy vele dolgozhatunk.

Érzem magamon, hogy milyen nagy hatással ván rám a közös munka, a mérkőzés előtti monológjai vagy az, hogy mindig tudja, mit kell mondani, legyen az jó vagy rossz.

Említette, hogy túlnyomórészt fiatalok alkotják a csapatot, de milyen szerepe van a három rutinos játékosnak, Szucsánszki Zitának, Kisfaludy Anettnek és Kovács Anettnek?

Zizi abszolút megtalálta az arany középutat, hiszen elsősorban játékos, de az erőnléti edző feladatait is ellátja. Változatosak az edzései és nagyon jól fel van építve a heti programunk. Már most teljesen profi ezen a téren is, pedig ezt a szakmát még csak most kezdte élesben. A pályán pedig abszolút vezéregyéniségeink mindhárman. Még mikor a Fehérvárnál játszottam, több éven keresztül csak fiatalokból állt a csapat, és most már látom, hogy nem volt egy vezér közöttünk, aki a nehéz szituációkon átlendít, vagy egy-egy mondatot úgy szúr oda, hogy az hatással legyen ránk, mikor kell. Ők viszont ezt itt megteszik.