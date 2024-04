Vannak még válogatott céljai a gútai Tóth Nikolettnek

Mi kell ahhoz, hogy akár már a szezon hátralévő részében vagy a jövőben stabilizálni tudja a teljesítményét? Mennyit tudnak segíteni a rutinosabb társak?

Az előző három évben nem volt ilyen fontos szerepem, így vannak jobb és rosszabb mérkőzéseim, de azon vagyok, hogy meccsről meccs-re biztos hátteret tudjak nyújtani a csapatnak. Fizikálisan jó állapotban érzem magam, és ha mentálisan is megszokom azt, hogy nem csak beugróként számolnak velem, akkor állandósulni fog a jó teljesítmény. A jó pap is holtig tanul, így minden kapustársamra úgy tekintek, hogy hozzá tud tenni a fejlődésemhez a hétköznapokon és a meccseken is. Korábban az Eb-bronzérmes horvát Tea Pijeviccsel nagyon jó volt a kapcsolatom itt Fehérváron, ő is folyamatosan segített. De még Győrben, mikor idősebb kapusok voltak mellettem, mindig egyengették az utamat. Ha idősebb leszek, egészen biztos, hogy én is így fogok hozzáállni a fiatalabbakhoz.

Most viszont fiatal kapusokkal kezdték meg a szezont és csak nemrég érkezett a csapathoz a rutinos orosz Renata Kayumova. Hogyan látja az idei teljesítményüket?

Kubina Molli egy fél évvel fiatalabb nálam, míg a harmadik számú kapusunk, Orbán Laura még fiatalabb, így ő van most abban a helyzetben, mint amikor én ide kerültem. Ez így van rendjén, neki a legfontosabb, hogy beleszokjon a csapatba. Az alapozás alatt én és Molli is nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, a bajnokságban ellenben voltak meccseink, ahol a bravúrok mellett könnyebb gólokat is kaptunk. Az új kapus érkezése ennek és annak tudható be, hogy mi ketten távozunk a szezon végén, vele pedig már a jövő évre is tervezhetnek. Összességében nagyon fiatal csapatunk van és előzetesen a középmezőnyben szerettünk volna végezni. Ez úgy néz ki, többé-kevésbé összejöhet. Bár nagyon kiegyenlített a mezőny, de a hátralévő mérkőzéseinken talán egy picit jobb a sorsolásunk, mint a közvetlen riválisoknak. Májusban viszont nagyon sűrű a programunk, így vízválasztó lesz, hogy az ottani meccseken milyen eredményeket érünk el. Próbálunk meccsről meccsre haladni és minél előbb végezni.

Mit lehet tudni a jövőjéről?

A klub szerette volna, ha maradok, és én is nagyon jól érzem itt magam. Fájni fog a szívem a szezon végén, hiszen remek a kapcsolatom az edzőkkel, folyamatosan megkapom a bizalmat, amiért nagyon hálás is vagyok. A lányokkal is most érzem úgy, hogy az eddigi legjobb közösséget alkotjuk, így nehezen hoztam meg a döntést, de úgy éreztem, hogy négy év után szükségem van a váltásra. Az pedig, hogy hová vezet az utam, rövidesen kiderül majd.

Említette Golovin Vlagyimirt, akivel a juniorválogatottban is dolgozhatott együtt, majd 2022-ben a felnőttek között is debütált. Milyen érzés volt gútai lányként a magyar címeres mezben játszani?

Sosem volt kérdés, hogy melyik országot választom, felvidéki magyarként mindig a magyar válogatottban szerettem volna játszani. Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor ez sikerült. Igaz, nem volt minden zökkenőmentes. Egy egész évet végigkészültem a juniorválogatottal a hazai rendezésű Európa-bajnokságra, ahol végül egy adminisztrációs ok miatt nem léphettem pályára. A honosítási folyamathoz ugyanis az Európai Kézilabda-szövetség szabályzata szerint három éve Magyarországon kellett volna élnem, én pedig ekkor „csak” 34 hónapnál jártam. Ez egy hatalmas mélypont volt az életemben, nagyon rosszul éltem meg, mindamellett, hogy örültem a lányok győzelmének. Idővel aztán sikerült rajta túllépnem és 2022 októberében debütálhattam a felnőttválogatottban is. Voltam néhány összetartáson a kerettel, de sokat kell dolgoznom, hogy stabilan ott legyek a nemzeti csapatban. Ez után a szezon után pedig nem is várhatom, hogy érkezzen az újabb behívó. De a jövőben mindenképpen azon leszek, hogy idővel odakerüljek és megvalósítsam a válogatottal kapcsolatos álmaimat.