Tudatos öltözködéssel a jó megjelenésért

A Mosonmagyaróváron élő, Deákiról származó Komjáti Emese elmondása alapján már a gimnáziumi évek alatt is valamilyen kreatív területen képzelte el magát, mégis közgazdász szakon tanult a Budapesti Corvinus Egyetemen. Csak évekkel később végezte el a Modart International Budapest divatintézet stylist szakát.

Két világ

Jelenleg főállásban pénzügyesként dolgozik egy légitársaságnál. „Mindig volt bennem hiányérzet, ami nagyon megerősödött akkor, amikor születésük után a két fiammal, Koppánnyal és Balázzsal otthon voltam. Miután visszamentem dolgozni, úgy döntöttem, hogy képesítést szerzek stylistként, amelybe beletartozik a személyi és a divat-stylist végzettség. Az utóbbi a divatlapok, magazinok készítéséhez a divatfotózás levezetését, megvalósítását jelenti. Ha ezt szerettem volna csinálni, akkor az eddigi életemet teljesen fel kellett volna adni, mert ez teljes embert kíván. Személyi stylistként dolgozni is időigényes, de mégis tudom párhuzamosan végezni ezt a munkát a főállásommal és a családom mellett. Elismerem, hogy a két szakma rendkívül távol áll egymástól, néha nagyon nehéz az egyik dimenzióból a másikba átkeveredni. A pénzügyi világ arról szól, hogy minél szürkébbek legyünk, minél inkább tapossuk a mókuskereket, a stylistság pedig olyan kreatív terület, ahol arra ösztönzöm az embereket, hogy megmutassák magukat, kiteljesedjenek, önbizalmuk legyen, akár az öltözködésük révén is mutassák meg, kik is ők, hiszen első benyomást csak egyszer tudunk tenni másokra” – mondta el a kezdetekről Komjáti Emese.

Közelebb önmagunkhoz

A kezdeti nehézségek után mostanra mindkét területen magabiztosan végzi a feladatait. „Elmondhatom, hogy imádom ezt csinálni, mert így a kreatív oldalamat tudom előhozni. A nők, lányok önismereti tanácsadásként élik meg a foglalkozásokat, ahol jobban megismerhetik magukat, rájönnek arra, hogyan lehet harmonikusabb a megjelenésük, milyen szín- típushoz milyen hajszín, smink, ruha illik. Mindig azt a visszajelzést kapom, hogy egy rövid tanácsadás valójában hosszú távú befektetés, mivel a mindennapokban folyamatosan tudják használni a megtanultakat” – fejtette ki. Emesétől azt is megtudtuk, hogy a színelmélet, amelyet munkája során alkalmaz, az építészetből indul ki. Négyfajta típus van, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél, amelyeken belül három-három altípust különböztetnek meg. „A színelemzést színkendőkkel végezzük, amelyek segítségével meg tudjuk határozni, hogy ki milyen színekben harmonikus, vagyis nem tűnik sápadtnak, szürkének, idősebbnek a koránál. Ha behatároltuk a színtípust, akkor azt is meg tudjuk határozni, milyen színű ruhák illenek valakihez, és hogy milyen alapozót, sminket tanácsos használnia, milyen színűre fesse a haját. Sokan szeretik például a fekete ruhákat, de az csak a hideg színtípushoz illik. Egy meleg színtípusú személynél teljesen elrontja az összképet, mert elszürkíti a viselőjét, a lehető legrosszabb választás akkor is, ha tudjuk, hogy optikailag soványít a fekete szín. Sokan vannak, akik mindezt ösztönösen érzik, ők általában tudatosabban is vásárolnak. Vannak viszont olyanok, akik ár alapján választanak. Velük fordul elő gyakran, hogy tele a szekrényük ruhával, mégis alig van olyan, amiben igazán jó a megjelenésük. A fast fashion boltok ömlesztik ránk a ruhákat, de nem szabad hirtelen felindulásból vásárolni. Érdekes tapasztalás volt, hogy amikor elkezdtem stylistként dolgozni, a legtöbb embernek, aki megtudta, mivel foglalkozom, az volt az elképzelése, hogy egy stylist mindenáron azokat a darabokat akarja ráerőltetni az ügyfélre, amelyek divatba jöttek, pedig éppen az ellenkezője igaz, mindig azt tanítom, hogy tudatosan öltözködjünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megismeri a színtípusát és az alakját, ezek alapján olyan ismereteket kap önmagáról, hogy ha bemegy egy boltba, meg sem fogja nézni a neki nem illő árukészletet. Ezáltal elkerülhető, hogy felesleges ruhákkal legyen tele a szekrényünk” – részletezte. A tanácsadás része az alapruhatár összeállítása is, amellyel kicsit környezettudatosabbá is válnak Emese ügyfelei, hiszen jól kombinálható darabokkal mindig kellemes lehet a megjelenésünk. Véleménye szerint a turkálókban is találhatunk sokkal egyedibb dolgokat, mint a legújabb fast fashion boltban lévők.

Kinek szól?

Az ügyfelek legtöbbje fiatal anyuka, aminek a stylist szerint az az oka, hogy miután megszületnek a gyerekek, a nők élete teljesen más szintre lép. „Nem az lesz az első dolgunk reggel, hogy magunkat rendbe tegyük, hanem a gyerekkel foglalkozunk. Sokszor vagyunk kialvatlanok, karikás a szemünk, úgy érezzük, egyszeriben megöregedtünk. A színtanácsadásnak éppen az a lényege, hogy mivel megtudjuk, milyen színtípusok vagyunk, így ki tudjuk választani azt, hogy miben nem nézünk ki sápadtnak, fáradtnak. Ebben a korban vágynak rá a nők, hogy új impulzusokat kapjanak, feltöltődjenek, másképp lássák magukat” – fejtette ki. Egy nagy csoportot képeznek az értelmiséghez tartozó, nagyobb cégeknél, akár magasabb beosztásban dolgozó ügyfelek is. Őket elsősorban az érdekli, hogyan jelenjenek meg tárgyaláson, konferencián. Mindez attól is függ, hogy az adott vállalat mennyire szigorúan követel meg szabályokat az öltözködésben.

Megmutatni magunkat

Komjáti Emese hangsúlyozta, a teltebb nőkre jellemző, hogy el akarják magukat takarni, pedig azt nem szabad. „Nagyon gyakori, hogy a has, a csípő és a fenék tájékán vannak a problémás területek, de szép arc, dekoltázs és láb párosul ezekhez. Az ilyen típusú nők úgy gondolják, az a jó megoldás, ha egészben eltüntetik önmagukat. Miután elmagyarázom nekik, milyen trükkökkel lehet optikailag csalni bizonyos területeken, nagyon jól megtanulják és alkalmazzák ezeket a praktikákat. Olyan magabiztos, csinos nők válnak belőlük, akiken általában mindenki észreveszi a változást” – mondta. A stylistot a pénzügyi szektorban is érdekes impulzusok érik, amelyekből inspirálódni tud. „Különféle nemzetiségű emberekkel dolgozom, az afrikaitól az örményen át az olaszig. A kulturális jegyek megmutatkoznak az emberek külsején. Az afrikai kolléganő maga a harsányság, egy jelenség a cégben. Bármit tud viselni a fejkendőtől a puffos, tarka ruháig. Két éve jártam Brazíliában, ahol azt tapasztaltam, hogy valóban úgy van, ahogy mondják, hogy minden nő szép. Bármilyen korosztályhoz vagy társadalmi réteghez tartozó egyén jött velem szemben, mindenkin az látszott, hogy végtelenül természetes, az öltözködésben nem fedezhető fel a ránk jellemző kommerció, mindenki egyedi, nagyon színesek, senkin nem látni feszengést, rendkívül elragadóak. Ez náluk valószínűleg belülről fakad és a kultúrájukból, de a divatot, a stílust tanulni lehet, különben nem csinálhatnám a munkám” – zárta Komjáti Emese.

