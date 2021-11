Több vállalkozó számolt a lezárással

Egy peredi virágárus szerint az adventi időszakra jellemző vásárlási láz még nem kezdődött el, és úgy tűnik, idén el is marad. „Sem a vevők, sem jómagam még nem készültünk a karácsonyra, csak a hétvégén kezdtem kipakolni az ünnepi dekorációt és árukészletet. Nem látom, mi értelme a lezárásnak. Minket, kisvállalkozókat bezártak, ha minden jól megy, karácsony előtt kinyitnak a boltok, a vásárlók mindenhol tolongani fognak. A boltomba eddig is egyesével jártak be a vevők, vagy akár az udvaron is kiszolgáltam őket, nem nagy a helyiség, tömegek nem férnek el. Szerintem bármelyik helyi vállalkozó meg tudta volna oldani, hogy egyesével engedi be a vevőket” – fogalmazott.

Úgy véli, a legtöbb vállalkozó rutinosan és lazán kezeli a helyzetet, mert máshogy nem is lehet. A szomszédos bolt tulajdonosával nevetve tanakodtak, éppen milyen utasítás szerint kell eljárni, milyen tájékoztatót kell kifüggeszteni, annyira nem egyértelműek az információk. „Lényegében már nyáron tudni lehetett, hogy nagy valószínűséggel megint bezáratnak minket, az árut is csak óvatosan rendeltük, mert számítottunk rá. Próbálom a jó oldalát nézni, legalább lesz időm a karácsonyi nagytakarításra” – tette hozzá nevetve. Ami egyelőre még nyitott kérdés, hogy árulhatnak-e majd fenyőfát, és ha igen, hogyan, milyen feltételekkel.

Sokan rezignáltak

Takács Hajnalka, a peredi Fényes vendéglő tulajdonosa teljes rezignáltságot érez. Reggel, amikor bement a vendéglőbe, hogy kikapcsolja a fűtést, a kolléganőkkel arról beszélgettek, hogyan tovább. „Mindenkinek elege van. Ha ez így folytatódik, a még működő vendéglősök is bedobják a törülközőt. A vendéglátói ágazatnak ez nagyon nagy érvágás, mert eddig is jelentősen csökkent a forgalom egyrészt amiatt, hogy csak az oltottakat lehetett beengedni, másrészt az utóbbi időben az embereknek sok kiadásuk volt, például a mindenszentek vagy a gázelszámolás miatt. Most, karácsony előtt jöhetett volna jobb időszak, az alkalmazottaknak is lehangoló ez a helyzet. A nyári hónapokban sem volt olyan nagy a forgalom, mint az előző években, az emberek megtanulták, hogy otthon is lehet inni, inkább megvették a boltban az italokat. Ami bosszantó, hogy az üzletközpontokban kígyóznak a sorok, mindenki ott próbál karácsonyi ajándékot beszerezni” – mondta el a kocsmáros.

Kifejtette, egyelőre őket nem fenyegeti a csőd, de sajnos sokakat igen. Az állami kompenzációt eddig is kihasználta, de most még nem volt ideje utánanézni, mit lehet igényelni, illetve olyan fásultságot érez, hogy nem is volt kedve foglalkozni ezzel. Az alkalmazottait eddig is megtartotta és azután sem szeretne senkinek felmondani, de attól tart, hogy nem csak néhány hét kényszerbezárás lesz. „Tavaly is csak néhány hetes lezárásról volt szó, aztán négy és fél hónapig zárva voltunk. Nekünk nem éri meg ablakon keresztül sem árulni, mivel ételt nem készítünk, ha kijárási tilalom van, akkor italt sincs kinek eladni. Tanksört árulunk, aminek a felbontás után nem túl hosszú a szavatossági ideje, 375 liter van a tartályban, ha ki kell önteni, nem kis veszteséggel jár. Annyira hirtelen jött a lezárás, hogy felkészülni sem volt időnk semmire” – sorolta. Takács Hajnalkától azt is megtudtuk, már több mint egy hete csak az oltottakat engedték be. Leszámítva néhány elégedetlenkedést, senkivel nem volt probléma emiatt, az emberek betartották az előírásokat és többen most oltatták be magukat azért, hogy nagyobb legyen a mozgási lehetőségük. „Ilyen szempontból hatalmas kitolás a mostani helyzet az oltottakkal szemben, úgy vélem, a lezárás ezek után egyáltalán nem fogja motiválni az oltásra az embereket. Ha azt a rengeteg pénzt nem az oltási lottóra költötték volna, hanem az egészségügyre, akkor nem itt tartanánk” – vélekedett a vendéglőtulajdonos.

A könyveket is kiadják

„Bent vagyok a boltban, mert folyamatosan érkeznek a megrendelt könyvek. Karácsony előtt mindig bővítjük a kínálatot, elsősorban magyarországi kiadványokkal, sok ünnepi érdekességgel. Sajnos nem nyithatok ki, így csak telefonon rendelhetnek tőlünk a vevők. A könyvesbolt közösségi oldalán is kommunikálunk, kínálunk ajándéknak való könyveket. Tavaly december 16-ig lehettünk nyitva, holott sokan épp az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást. Az emberek többsége szeret beleolvasni a könyvbe. Tanácsot is szívesen adnék a vevőknek, ám a jelenlegi helyzetben csak telefonos segítséget nyújthatok, és az előre egyeztetett rendelés alapján kiadom a könyveket a bolt ajtaján” – mondta Bresťák Mária, a Kultúra Könyvesbolt tulajdonosa. (tb, száz)