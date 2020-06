Mária Valéria Bike: járvány idején is működött a rendszer

Ahhoz képest, hogy a Mária Valéria Bike-ot télen indították, a járvány miatt hónapokig zárva volt a szlovák–magyar határ, továbbá a nagy cégek, munkáltatók is csak rendkívüli üzemmódban működtek, február elejétől május végéig összesen 3225 kölcsönzést regisztrált a rendszer, naponta 26 ember pattant biciklire. A fél év alatt 85 látogató vásárolt bérletet, 398 alkalmi felhasználó vette igénybe a szolgáltatást és összesen 559-en használták a rendszert. „A jó idő beköszöntével, illetve májustól már sokkal több volt a kölcsönzés, reméljük, hogy nyáron nőni fog a kölcsönzések száma, mind a helyi lakosok, mind pedig a turisták, szállóvendégek részérőlˮ– mondta el az Új Szónak Folk Róbert, a városháza fejlesztési osztályának vezetője.

Kedvező árak

A felhasználók körében főképp az elektromos kerékpárok népszerűek, még úgy is, hogy az egyszerű kerékpároknál a kölcsönzési idő első fél órájára nem számolnak percdíjat. Ha viszont elektromos biciklin kerekezünk át Esztergomba vagy Párkányba, akkor már az első fél óráért is 50 centet fizetünk. Az éves és a féléves bérletek sem drágák, az éves bérlet 20 euróba, a féléves pedig 12 euróba kerül. „A kölcsönzés rendben működik, bicikliket nem rongáltak és nem is tűntek el kerékpárok, a karbantartás megoldott, bár a határzár idején a szervizkocsi, amelyik az egyes dokkolók közt is fuvarozza a bicikliket, nem tudott átjönni a határon. Most már rendes üzemmódban fogadjuk az érdeklődőket, és ha a Vadas fürdő kinyit, akkor a Thermál Szálló portáján is lehet majd bérletet vásárolni. A járvány idején csak a központi értékesítőben, Esztergomban vehettünk kártyát, bérletet, de most már Párkányban a vasútállomáson, az Euro büfében, illetve a Sporthotel épületében is lehetˮ– taglalta a részleteket az osztályvezető.

Kiegészítő szolgáltatás

Mivel a közösségi kerékpárkölcsönzés kártyás rendszerrel működik, illetve mobilalkalmazás, letölthető app segítségével is használható, ezért turistaidényben a szállásadóknak is lehetőséget ad arra, hogy további szolgáltatást nyújtsanak a szállóvendégeknek.

„Ha úgy számolunk, hogy a féléves bérlet 12 euró és a főszezon tart mondjuk 12 hétig, akkor hetente a szállásadónak egy eurójába kerül a bérlet, kártyánként. Ez szerintem a szállásköltség mellett simán belefér. Szombatonként pedig, ha a turista már távozik, akkor a szállásadó megnézi, hogy mennyit biciklizett el a vendég a kártyáról, akkor annyival többet fizet a vendég szállásért. Kis összegekről van szó, de ezzel mégis pluszban tud kínálni valamit a szállásadó, afféle szobákhoz járó, kiegészítő szolgáltatástˮ – vázolta a lehetőséget Folk Róbert.

A Mária Valéria Bike uniós pályázati támogatásból épült ki, közel 1 millió euró értékben, Esztergomban nyolc, Párkányban pedig hat új dokkolóállomást létesítettek, a hálózat a már üzemelő esztergomi kölcsönzőre épült. A rendszer a két város összes fontosabb gócpontját érinti.