Kiállítással emlékeznek Érsekújvár elismert fotóművészére

Štefan Pirohár 1948-ban született az érsekújvári járásbeli Ohajban, de családjával a járási székhelyen élt, 2023 őszén hunyt el. Már 1965-től az Érsekújvári Fotóklub tagja volt, 1982-től az elnöki szerepet is betöltötte. Alapító tagja volt a Szlovákiai Fényképészek Szövetségének (ZSF), és 1994-ben elnyerte a ZSF Mestere címet. Két évre rá már a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ tanácsadója volt, 2004-ben társalapítója a FIAF – a Szlovákiai Művészeti Fotográfia Központjának. Tizenkét szerzői kiállítás mellett 8 országos kiállításon mutatkozott be, fényképeit Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Litvániában, Olaszországban és Spanyolországban láthatta a közönség. A rendkívül népszerű Érsekújvári Parkfotó szervezője volt tíz éven át, nyaranta a lakosok az Anton Bernolák parkban kiállított fotókban gyönyörködhettek és csipesszel értékelhették a nekik leginkább tetsző alkotást. 2003-ban polgármesteri díjat kapott az amatőr fotóművészet népszerűsítéséért. Három évtizedes önfeláldozó munkájáért a Hexagon Fotóklubban, a művészeti tevékenységéért, valamint Érsekújvár hírnevének öregbítéséért 2021-ben Pro urbe - Városi díjat vett át az alkotó. 2021 tavaszán, amikor a Kultúra Városa címet elnyert Érsekújvárban a koronavírus-helyzet miatt számos kültéri közösségi rendezvényt kellett elhalasztani, az amatőr fotósok nagyszabású versenyt rendeztek. Első alkalommal tartott a Hexagon Fotóklub a Nemzetközi Fotóművészeti Federáció szervezésével nemzetközi fotográfiai szalont, amelyre 48 országból 249 szerző nevezett be több mint 3 ezer felvétellel, és Štefan Pirohár is a zsűriben volt. A színes és fekete-fehér fotókon az érintetlen természetet, a különféle helyszínekre utazókat kapták lencsevégre az alkotók. Mivel kiállításra nem járhattak az emberek a megszorító intézkedések miatt, az alkotásokat a Béke mozi hatalmas ablakaiba helyezték ki. A múlt rendszer megszorító intézkedéseiről évekkel ezelőtt a fényképész a következőket nyilatkozta az érsekújvári városi lapban: „A megnyitó előtti estén eljöttek az ideológiai osztályról, megnézték a kiállítást, és 16 képünket levetették. Elbírálták, hogy néhány fotóból a dekadens nyugati kultúra reklámja árad”. Végtelenül szerény, barátságos művészként jellemzik azok, akik szorosan éveken át együttműködtek vele. Mindazok, akik szeretnének megemlékezni Štefan Pirohárról és megtekinteni az alkotásait, megtehetik a Poetry caféban május 9-ig.