Ízületi fájdalmakra, hajhullásra panaszkodnak a fertőzésen átesettek

Érsekújvár | Az ország máig egyetlen poszt-Covid központjában, amelyet tavaly májusban nyitottak meg, továbbra is a hét első három napján fogadják a koronavírus fertőzésen átesett betegeket. A legtöbben fáradtságra, ízületi fájdalmakra, az asztmás betegek továbbra is fulladásra, mások hajhullásra panaszkodnak.

A koronavírus-fertőzöttek utógondozását az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet főépületében, az egykori rehabilitációs részlegen végzik. A long-Covid, azaz hosszú Covid az első két hullám idején a betegséget leküzdők mintegy tíz százalékát érintette, ma már több mint hetven százalékát. Az érsekújvári szakrendelő tüdőgyógyász, belgyógyász, szívspecialista, továbbá ideggyógyász, pszichiáter és bőrorvos, illetve gasztro-enterológus és veseorvos bevonásával segíti a betegek mielőbbi felépülését. Daša Viszlayová, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet ideggyógyászati klinikájának a főorvosa már a koronavírus-fertőzés első hullámában hangsúlyozta az utókezelés fontosságát. Más városokban a koronavírus-fertőzésen átesettek kénytelenek több specialistát is meglátogatni, Érsekújvárban a körzeti orvos ajánlására időpontot kérő beteget egy helyen vizsgálják ki. Minden jelentkező átesik a kötelező belgyógyászati vizsgálaton, majd a tünetek alapján folytatják a kezelését. Az egyik fertőzésen átesett középiskolás diáklány elmondta, túl van a megbetegedésen, napokon át feküdt erőtlenül, de még most is izomgyengeségre panaszkodik és fáradtságra. A legfrisebb információk szerint az érsekújvári egészségügyi központban a 90 koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített betegágy fele foglalt, egy héttel ezelőtt negyven betegük volt. Karol Hajnovič kórházigazgató szerint még emelkedhet a betegek száma, de valószínűleg nem lesz olyan súlyos a helyzet mint a második hullám csúcsán.



Ezekben a napokban némi gondot okoz a kórházban az alkalmazottak hiánya, múlt héten mintegy százhúszan voltak betegszabadságon, ebből negyvenhárman koronavírus fertőzéssel. Az utóbbi időben jelentősen csökkent az oltásra jelentkezők száma a kórház oltópontján, február elejétől kilencszázan vették fel a védőoltások valamelyikét, az előző hónapban még naponta több mint hétszáz személyt oltottak be. Érsekújvárban sem folytatják, más szlovákiai kórházakhoz hasonlóan, a monoklonáris antitestek beadásával történő kezeléseket az egészségügyi tárca javaslatára. Az omikron variáns esetében ez a gyógymód ugyanis nem bizonyult hatékonynak. Érsekújvárban három hónap alatt 210 beteget kezeltek ezzel a módszerrel. Súlyos, delta-variánssal fertőzött személyekről volt szó, akik többnyire hatvanöt évnél idősebbek, de közülük senki sem szorult kórházi kezelésre.