Levendulafesztivál a párkányi korzón

A levendulafesztivál hagyományosan a nyári kulturális idény nyitórendezvényének számít, idén is elegáns, színes vasárnap délutánt varázsoltak a párkányi korzóra a szervezők. Horváth Ágnes, a városi kultúrközpont igazgatója főképp Halmos Mónikát ajánlotta figyelmünkbe, aki virágos palacsintákat készített, rózsaszínű tésztából. A tésztát céklalé színezte, a palacsintát pedig gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatták. Az ipolyszalkai tájház idén levendulás cseresznyelekvárt készített az ínyencek örömére, a párkányi kereskedelmi magániskola növendékei pedig levendulás, gyógynövényes, illatos teákat szolgáltak fel a közönségnek. A finom teákhoz citromos-levendulás házi kekszet sütött Horváth Ágnes. A fesztiválon levendulás termékeket is lehetett vásárolni, többek közt olajat, mézet, lekvárokat, szörpöket, szappanokat, de levendulás díszeket és csokrokat is, más, természetes alapú készítmények mellett. A Latte Maffiato szalonjazz együttes remek muzsikája dél-franciaországi, párizsi és olasz életérzést csempészett a korzóra, a gyerekeket pedig Sóla és Bing szórakoztatta. Az idei levendulafesztiválra a nyitrai kerületből és Magyarországról érkeztek árusok, a párkányiak mellett sok turista és fürdővendég is élvezte a hangulatos, könnyed vasárnap délutánt.