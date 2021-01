Fejlesztések az érsekújvári kórház szülészetén

Érsekújvárban a 2020-as év végi adatok alapján 37 548 lakos élt, 425-en hunytak el, többen, mint ahány csecsemő jött a világra. A járási székhely lakossága évről évre csökken. Míg 1997-ben a statisztikai hivatal adatai alapján 43 550 lakosa volt a városnak, ez a szám 2019-re 37 893-ra csökkent.

Judita Koprdová, a kórház nőgyógyászati-szülészeti klinikájának új főorvosa úgy véli, a szülési kedv csökkenését részben a koronavírus-helyzet is okozhatta, mert más kórházakban is kevesebb gyermek született múlt évben. A babák között 36 ikerpár volt. Összesen 609 fiú és 587 lány jött a világra. Az érsekújvári kórházban jelentős eredménynek tartják, hogy már tavaly több volt a spontán szülés, és némileg csökkent a császármetszések száma. 2020-ban a szülések 41,72 százalékánál kellett császármetszést végrehajtani, míg 2019-ben a szülések 47,43 százalékánál volt szükség ilyen beavatkozásra. Ikerterhességek során, amennyiben ezt az anya állapota és a babák fekvése lehetővé teszi, szintén a természetes szülést részesítik előnyben. 2021-ben szeretnék, ha a császármetszéses szülések aránya nem haladná meg a 39 százalékot. A koronavírus első hulláma idején egy ideig nem működtek a művi megtermékenyítést végző központok, és a későbbiekben is csak korlátozott üzemmódban dolgozhattak, ez is csökkenthette a születések számát. A szakember tájékoztatása szerint 2020-ban harminckét édesanya szült művi megtermékenyítésnek köszönhetően. Judita Koprdová ugyanakkor hangsúlyozta, hogy rendkívül szigorú óvintézkedéseket vezettek be a szülészeti klinikán. Az anyát tesztelik a kórházba történő felvételkor, és ha császármetszésre van szükség, a korábbi antigén-tesztelés után PCR-tesztet is végeznek. A baba és a mama biztonsága érdekében a PCR-tesztelést öt nap múlva megismétlik. A kismamák a kórházi szobában is védőmaszkot viselnek. A koronavírus-fertőzött anyák felvétele és kivizsgálása egy erre a célra elkülönített helyiségben történik. A klinikai részleg felújítását követően új berendezés kerülhet a családi szobába és még egy ilyen átlagon felüli szobát szeretnének megnyitni, a szülőszobákat különálló szülő-bokszokkal szeretnék berendezni.

A szülésre váró anyák örömmel fogadnák, ha a nőgyógyászati-veszélyeztetett terhességi részlegen is berendeznének egy minden igényt kielégítő szobát.