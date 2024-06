Az Oázis kempingben várják a versenycsapatok jelentkezését az ország legnagyobb főzőfesztiváljára

Bográcsban, grillrácson, vagy parázson sült húsos és húsmentes ételek elkészítésében, összesen tíz kategóriában mérhetik össze főzőtudásukat a versenyzők. Az ételeket nemzetközi szakmai zsűri értékeli. Ismét megnyitják a régiók ízei utcát és a kóstolóudvart, az utóbbi helyen hagyományos és modern ételekből válogathatnak az ínyencek. A minden korosztálynak szóló családi rendezvényt zenei produkciók, koncertek és gyerekprogramok teszik teljessé. A csapatok jelentkezését az info@gastrofest.sk elérhetőségen és a 0918/749 233-as telefonszámon várják. Már most érdemes regisztrálni, mivel a kempingben lévő helyek az országos rendezvény idején hamar elkelnek. A gasztronómiai fesztivál ötletadója és szervezője Lukács Tibor, aki annak idején átvehette Benke László mesterszakácstól az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend díszoklevelét. Igor Svítek, a Szlovák Rekordok Könyvének felügyelője a legnagyobb nemzetközi részvételű gasztronómiai fesztivál rendezéséért adott elismervényt a szervezőknek. Svítek 2010-ben a gulyásfőző csapatok nagy számát értékelte, illetve azt, hogy Kamocsán 204 csapatban, nyolc kategóriában összesen 2600 versenyző mutatta be főzőtudományát. Harmadik rekordot is arattak Kamocsán, összesen 6 ezer féle ételt készítettek a kemping tűzhelyein. További részleteket a Gasztrofesztivál honlapján és közösségi oldalán találnak az érdeklődők.